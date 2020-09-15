他砸爛女友嫩臉＋爆眼球　「塞豬籠藏屍」怕鬼跟…竟撕衣服求灑避邪水！

▲男子一氣之下將女友殺害塞豬籠。（圖／翻攝自National）

記者陳亭伃／綜合報導

曾是愛人，如今卻刀光血影收場。泰國南部的博達倫府日前一名女性死者，被發現遭到塞在豬籠裡，死狀悽慘，且刻意用綠色樹膠布料蓋住，警方循線調查，發現女子竟是遭到男友殺害，兩人交往過程中，兩天一小吵、三天一大吵，未料竟釀下恐怖情殺案。

綜合外媒報導，命案現場位於郊區，死者為23歲女子科洽科恩（Kochakorn Thongdeepeng），據悉她與21歲男友達姆森交往約6個多月，兩人時常吵架，甚至還會上演全武行，這次達姆森認為自己遭到女友的父母對待不友善，再度爆發口角。

達姆森一氣之下，持鈍器狂毆女友頭部與臉部，將對方活活打死之後，更直接塞進豬籠內，並且覆蓋塑膠布料，試圖想要掩蓋自己的罪刑，而滿地的血跡，更用火燒想要銷毀。而在殺害愛人之後，達姆森帶著女友的破碎的衣服離開，還問了鄰居「哪裡有廟可以灑驅邪水？」

據悉，小倆口時常吵架，親友也勸不聽。達姆森被逮捕之後，一開始還否認自己殺害女友，更表示對案情完全不知情。經過警方突破心防，達姆森承認是他所為，兩人在大吵之後痛下殺手，之後躲到親戚家。目前警方已將證據蒐集，準備以殺人罪起訴。

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