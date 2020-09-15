第99屆日本首相！菅義偉接班安倍後將面臨的「3大課題」

▲菅義偉將接任安倍晉三成為下一屆日本首相。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三8月底因病閃電請辭，自民黨14日選出新任黨魁，確定由菅義偉接任，而菅義偉也將在16日正式成為新任日本首相，同時組成新內閣。菅義偉14日表示，將會承接安倍的政策，努力推動相關志業，跨越新冠肺炎疫情，同時組織為人民服務的內閣。然而菅義偉在接下來的任期中，勢必也得面臨安倍晉三在任7年後遺留下的課題。

菅義偉14日以377高票當選自民黨總裁，預計16日將被任命為日本新任首相，完成安倍未完成的剩餘1年任期。但在這1年內，菅義偉不但需要繼續抑制疫情擴散，更要面對疫情後重振經濟的議題。除此之外，安倍任內持續推動的修憲、森友學園事件所暴露出的內閣制政治與行政系統弊端，都將成為菅義偉的新課題。

自新冠疫情爆發後，日本政府在2020年已經編列兩次補充預算案，用以補助受疫情影響的中小企業與自由業者，同時擴充醫療資源與檢測制度。菅義偉14日被問到是否會編列第三次的補充預算時表示，「如果未來有需要，會再進一步研究。」

▲自民黨新任黨魁菅義偉。（圖／路透）



安倍晉三作為在任時期最長的首相，即便多次公開表達對於修憲的決心，卻仍未能在任期內啟動修憲。事實上，從自民黨的修憲草案就可以看出，安倍要求的修憲方向是要改變憲法的三大原則「國民主權」、「尊重基本人權」以及「和平主義」。但像安倍這樣，對修憲有極大決心，且因任期長，在國會、自民黨內部或是輿論中都獲得穩定支持的首相，卻依舊無法完成修憲，對於菅義偉而言，恐將也不是一條好走的路。

另一方面，菅義偉在選前就獲得自民黨內部7大派系中5派的公開支持，也讓外界質疑，主打「無派系」、「無血緣」的他是否也在拉攏派系。不過對此，他本人則表示，「完全不存在派系弊端一事，（我）能夠獲得大量支持，都是因為我努力了介紹政見，才得到認同。」

安倍晉三先前就因爆出森友學園、加計學園等醜聞，被批執政黨對他根本毫無抑制作用，即使是透過「不透明、不公開」的手段依舊能夠長期掌權。對此，菅義偉則表示，「不正常的地方就必須改善，重要的是無論發生任何事都要公開透明地向國民說明。」試圖為目前受到部分人士質疑的內閣制政治與行政系統緩頰。