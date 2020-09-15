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聖暉董事會通過2項募資案：將發行公司債、現金增資3000張

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▲▼半導體無塵室廠聖暉董事長梁進利 。（圖／記者周康玉攝）

▲聖暉董事長梁進利。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

無塵室機電工程廠「聖暉工程」（5536）董事會決議，通過將辦理現金增資，預計總募集資金約13億元，包括辦理現金增資3000張，每股面額為10元整，暫訂每股發行價格為168元；另外，董事會也決議通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為8億元，發行期間3年。

為進一步打造集團中長期營運良好成長基石，聖暉董事會決議通過將辦理現金增資、以及同步決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債；資金用途將以節省利息支出、健全財務結構以及充實營運資金所用，強化集團整體財務結構並打造中長期營運成長引擎。

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聖暉表示，今年受惠全球製造業紛紛加快產能分散步伐，不僅帶動集團於台灣、東南亞地區接單表現持續暢旺，再加上半導體產業持續加大資本支出投入先進製程擴建，皆是帶動無塵室、機電工程施作業務良好業務發展條件。

憑藉聖暉於無塵室和機電工程施作方面，聖暉能夠滿足大型及小型工程案件客戶的客製化需求，有效確保客戶施工品質及進度的完善，高可靠度與高信賴度是能夠順利取得客戶長期信任的關鍵，持續創造集團良好業務接單動能。

展望第三季，聖暉因疫情因素持謹慎觀察看法。台商回流與全球供應鏈加速重組，加大台灣、東南亞地區擴建投資仍係未來營運亮點，隨著中國加大扶植半導體自主化趨勢明確，有望帶動工程案件、水氣化供應系統需求穩步回升，並持續擴大整體接單表現。

聖暉將持續關注新冠肺炎（COVID-19）疫情走向，發揮多產業、多區域、多工種等布局策略，有望持續創造集團整體營運正面挹注。

 

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