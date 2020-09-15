　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「閉眼稱疫情趨緩」　睜眼卻是「確診破650萬」美經濟重挫連任好難

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲美國新冠疫情恐將重挫川普連任之路。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／整理報導

隨著美國大選逼近，綜觀現階段的2020年，整體美國境內局勢動盪不安，不僅美股大起大落、種族問題未解、民生經濟受到新冠疫情衝擊之外，最主要的「新冠肺炎」控制也沒有得到有效的緩解。截至15日上午，美國仍在全球疫情中第一名，總確診達到6,553,303人、死亡病例194,489人。而川普政府所實行的抗疫政策，幾乎是「有等於沒有」。

今年1月27日，美國疾管中心（CDC）證實，境內首兩起新冠病毒案例都來自境外移入，且陸續傳出的疑似病例也都有武漢旅遊史，面對當時亞洲地區已經如火如荼的確診數狂起，也不以為然，僅象徵性地將中國旅行警戒拉至最高級別（即不必要不要前往）。

直至2月4日，美國出現11確診，許多專家開始專注，並發現出現「人傳人」的情況，避免社區感染應是當務之急，但川普政府並未有實質作為，反在當時各國開始狂掃口罩時，堅決表示「戴口罩沒有實質效用、更沒有科學證實能抵抗病毒」。3月份開始，紐約曼哈頓開始出現院內感染，前線醫護人員不僅得面對確診危機，還得處理醫療物資不足問題，多名醫護傳出因病死亡，而當時川普仍在砲轟中國「隱匿病情、數據」、或針對貿易戰持續開火。

▲▼美國新冠肺炎（COVID-19）病毒疫苗預計最快趕在10月底上市。（圖／路透）

▲川普更拿疫苗「迅速上市」當作拉選票的方式。

直至3月底、4月，川普下令各州州長「各自防疫」，疫情最慘的紐約，州長古莫強硬要求各大行業歇業，實行居家隔離、上班，卻到了5月份，川普受不了經濟停擺導致美股、經濟狀態難堪，開始揚言將進入恢復生活，引發專家與民眾不滿。5月份，美國疫情達到最高點，死亡人數瞬間達到8萬多人，面對記者提問，川普仍堅持自己防疫做得相當好。

如今面對未止息的美國疫情，川普為打選戰、鋪設連任之路，多次承諾將在選前讓疫苗上市，美國傳染病學家佛奇（Anthony Fauci）卻警告，「目前疫情數據仍讓人感到不安，且疫苗正式上路到廣泛接種並非一朝一夕」。

川普上週四（10日）在白宮記者會上提到，「相信美國疫情已經到了終點，自七月份開始新增病例已經減少44％。」這樣的言論對照現實仍有天差地遠，最終選民判斷上，很可能成為壓毀連任之路的最後一根稻草。

►東西這樣買

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／林書豪宣布不回北京首鋼　離開中國原因超勵志
iPhone 12「湖水綠」真機外流！　直角邊超強線條感
1天7000元！這工作薪資「翻漲2倍」　總經理：我都想去做
大陸發射火箭將飛過台灣上空　國防部回應了
武界壩4死提國賠　前檢察官批：該負責的是父母
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛妻哥幫買衛生棉　遭超市大媽爆吼「你是變態啊」爬回車上哭成淚人兒！

俄火辣模特兒「無人機空拍比基尼照」　離奇翻船溺死…竟扯出間諜身分

狠叔不爽姪女摔手機　灌整瓶伏特加「拿斧頭現剁2手指」親爹睹全程崩潰！

抱怨姊妹淘「男友控制慾太強」　她騙閨密回家…朝雪白臉蛋開槍爆頭！

與世無爭都不行！陸海警船「硬進納土納群島」巡邏　印尼政府派巡邏船嗆聲

第99屆日本首相！菅義偉接班安倍後將面臨的「3大課題」

川普「閉眼稱疫情趨緩」　睜眼卻是「確診破650萬」美經濟重挫連任好難

傳伊朗策劃「暗殺美國大使」　川普爆氣嗆反攻：千倍奉還！

陸購買35萬噸美國玉米　創下9月以來最大筆訂單

與世無爭都不行！陸海警船「硬進納土納群島」巡邏　印尼政府派巡邏船嗆聲

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

第99屆日本首相！菅義偉接班安倍後將面臨的「3大課題」

川普「閉眼稱疫情趨緩」　睜眼卻是「確診破650萬」美經濟重挫連任好難

傳伊朗策劃「暗殺美國大使」　川普爆氣嗆反攻：千倍奉還！

陸購買35萬噸美國玉米　創下9月以來最大筆訂單

與世無爭都不行！陸海警船「硬進納土納群島」巡邏　印尼政府派巡邏船嗆聲

菅義偉首波內閣名單曝光！厚勞相轉任官房長官　麻生留任副首相

方濟各准了！延長梵中主教任命協議2年　傳維持現狀未納香港

40年來最低谷！「習好友」美駐華大使無奈閃辭　中美外交變相降級

中梵主教任命臨時協議將到期　教廷表明續簽意願

法國前總統季斯卡急送加護病房　幕僚證實「呼吸困難」

季後賽升級磨練　坦圖：這是球員最佳證明機會

30越南偷渡客跳海游上墾丁　偵搜犬、UAV無人機加入搜索

北市2020自願檢視報告出爐　新增4項永續發展目標

糗爆！美海關扣押2千副「山寨AirPods」　3天後澄清：是OnePlus真品

5款必存的IG濾鏡 「我要爆料」超鬧上架啦！

法治村民擠辦公室求真相！他怒批「台電回應敷衍」：別提告示牌

酒後搭肩女同事「手往下滑」　19歲男摸一把慘賠6萬元

「因為你不行，老婆才外遇」　綠帽夫火大告3罪結果出爐

林書豪宣布不回北京首鋼　離開中國哭了「還有NBA夢想」

太陽花323驅離民眾血濺街頭　馬英九等人挨告殺人未遂無罪理由曝

國際熱門新聞

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

金星大氣層中　找到外星生命跡象

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

突獲5.4億遺產！男子嚇呆：像詐騙

「美中台」為何風波不斷？　港媒爆唯一結局

吉普車「硬衝洪水」滅頂　一家6口僅駕駛倖存

中威脅捷克參院議長訪台　梅克爾：體制不同

美要封殺微信　韓媒：對三星LG造成毀滅性打擊

高材生潛女宿偷拍！他曝前任狂啪神棍致不舉

美專家：今年要打流感疫苗　防和新冠同時大流行

愛妻哥幫買衛生棉　遭羞辱「爬回車上爆哭」

9學者投書　籲歐洲重審一中政策

新冠疫苗利多加持　美股大漲327點

美國務院　將發表與台灣相關聲明

更多熱門

相關新聞

簽兩周內最大單　陸買美玉米量劇增

簽兩周內最大單　陸買美玉米量劇增

美國農業部14日公布，中國買家向民間出口商訂購35萬噸玉米，於2020/21市場年度付運。這是自9月1日的59.6萬噸玉米交易以來，最大的一筆玉米訂單。另若按數據測算，中國已訂購2020/21年度付運的約900萬噸美國玉米，如果全部實現出口，將會較2019/20年度211萬噸的份額大幅成長逾4倍，創下新的紀錄。

川普：伊朗若攻擊美國　千倍奉還！

川普：伊朗若攻擊美國　千倍奉還！

川普淡化疫情減少恐慌

川普淡化疫情減少恐慌

美總統大選至少三大變數影饗選情

美總統大選至少三大變數影饗選情

陸對美16項商品「排除加徵關稅」延期

陸對美16項商品「排除加徵關稅」延期

關鍵字：

2020美國總統大選川普連任共和黨新冠疫情美國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面