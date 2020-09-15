與世無爭都不行！陸海警船「硬進納土納群島」巡邏　印尼政府派巡邏船嗆聲

▲印尼納土納群島周圍，遭到中國海警隊入侵。（圖／翻攝自google map）

記者陳亭伃／綜合報導

南海局勢升溫，周邊國家包括菲律賓、中國、越南、馬來西亞汶萊、台灣等國，紛紛表態出自己的立場，加上美國從中「協調」，讓整個南太平洋區域陷入膠著。唯獨印尼沒有出現強硬的態度，然而14日印尼外交部罕見發出警告，指出中國海警船連2日逗留納土納群島（Kabupaten Natuna）周圍，已經明顯侵犯印尼經濟海域。

根據《南華早報》報導，過去印尼並未在南海事務上出現明顯表態，僅傳達在所屬「經濟海域」，不要受到侵犯或是越界，然而在中國政府所認定的「九段線」中，印尼所屬的納土納群島周遭海域，也為其中。近期，中國海警船多次出現在納土納群島附近，引發印尼外交部高度關注。

▲南海局勢緊繃。（圖／路透）

印尼海事安全局（Maritime security agency Bakamla）表示，中國海警船透過無線電留下「經過的足跡」，14日中午印尼巡邏艇立刻出發警告。當時中國海警表示，「是在中國管轄的範圍巡邏，但印尼政府發出嚴正反對，並聲明『此區域為經濟專屬海域』」。

報導中也分析，中國這樣的行為，也說明印尼過去逃避領土問題，如今也被迫面對，國際戰略研究所（Institute of Defence and Strategic Studies）研究員柯林（Collin Koh）表示，與其說中國現況咄咄逼人，更準確地說是中國從未罷休。

在最後一次中國進到納土納群島周圍時，印尼政府曾表示，中國越界捕魚的行為，造成每年數十億美元的經濟損失。柯林表示，南海爭端沒有盡頭，其他國家應該向印尼效仿，對於中國提出的九段線基準，直接給予反駁。

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