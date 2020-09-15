肋骨骨折X光看不出來？　安南急診使用超音波輔助提升正確診斷

▲經超音波輔助檢查，顯示病人前胸有肋骨骨折。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名50歲婦人，在市區騎機車車禍左側胸部撞到機車把手，醫院就診時頻頻向醫師表示左側胸部很痛，但X光檢查卻是沒有骨折，婦人只要稍為走動或是深呼吸時，左胸就痛得要命，經前往安南醫院急診就醫，初步胸部X光檢查還是正常，經以超音波檢查，發現左側肋骨斷了3根，肺部有少量出血，住院三天平安出院。



很多民眾都有這樣的經驗，怎麼撞傷胸部，一開始都說沒事，但事後再檢查時，卻發現有肋骨骨折。這不但會造成醫病之間不信任，更加因為沒有及時止痛及治療，讓受傷病患多受幾天的苦頭。

台南市立安南醫院急診醫學部主任符凌斌表示，肋骨骨折的胸部X光診斷率並不高，常常因為肋骨較細，照X光時骨折部位可能重疊於心臟，血管與橫隔膜的陰影，或是與他骨頭相接的位置，而無法判斷是否有骨折。

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這時候，超音波檢查就是一個很好的工具，可以較為精確的看出是否有肋骨骨折以及氣血胸。操作超音波是需要技術以及能力，但超音波檢查也不是萬能的，尤其是在一些體型較壯碩，肌肉較厚或是傷到後背無法翻身的病人，都是不適合使用超音波的，在這些個案，則可以考慮進一步使用胸部電腦斷層來判斷，更為準確。

符主任表示，曾遇到一名男性病人被氧氣鋼瓶漏氣打到胸部，一開始X光檢查是右側斷了3根肋骨，後來用超音波評估，右側肋骨斷了5根，有血胸。再排電腦斷層時，赫然發現兩側肋骨都各斷了8根，共16根肋骨骨折，連肺部都有氣胸，可見每種檢查有其限制。但急診不可能為每位病人都安排電腦斷層，畢竟還是要考慮到檢查的放射線劑量問題以及健保資源分配。

安南醫院骨科方彥博主任與胸腔外科鄭喬駿主任皆表示，以往傳統肋骨骨折都是建議吃止痛藥，自行癒合，約2至3個月才會好，但這段時間，病人往往要忍受相當嚴重的疼痛，連深呼吸都很困難，甚至併發肺炎，氣胸與血胸。然而目前有新的技術，是可以進行鈦金屬骨板復位固定手術，大幅縮短復原時間，降低肺炎機率以及提高生活品質，為目前治療的新趨勢。

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