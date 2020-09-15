中梵主教任命臨時協議將到期　教廷表明續簽意願

▲ 教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin） 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃雅詩梵蒂岡15日專電

為期兩年的中梵主教任命協議即將屆期，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）昨天出面證實，教廷有意願續約，也相信將會續約。這是教廷近來首度針對中梵續約議題表態。

帕洛林與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）14日共同出席義大利駐教廷大使館舉辦的紀念赫爾辛基協議（Helsinki Accords）45週年研討會，討論前教廷外交部次長席維斯崔尼（Achille Silvestrini）樞機主教與梵蒂岡的「東方政策」（Ostpolitik）。

帕洛林會後接受義大利新聞社（ANSA）訪問表示，中梵主教任命臨時協議將於今年10月到期，教廷有意延續這份協議，並試圖在各項實務中落實。

問到中國方面是否也有相同的續約意願，帕洛林說，「我相信也希望答案是肯定的」，儘管協議帶來的初步成果沒受到廣泛重視。

帕洛林強調，教廷著眼的完全是教務問題，教廷與中國對話的核心關懷，是要促使中國教會生活正常化，而正常天主教會生活，指的就是中國教會必須與梵蒂岡和教宗連結不分離，當然這一切必須在和平共存的背景下發生，避免任何衝突。

中梵協議是否續約備受國際關注，中國外交部發言人趙立堅10日在記者會受訪時未正面答覆中方是否有意續約，但他表示中國認為中梵協議簽署兩年以來「一直得到順利實施」，中梵雙方將繼續保持密切磋商，持續推動改善關係進程。