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王雪紅光環加持！小公司9個月股價爆漲超過20倍　勇奪台股漲幅王

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圖、文／鏡週刊

由王雪紅與夫婿陳文琦掌舵的威盛集團，旗下電子零組件通路商全達近期爆經營權之爭，意外讓這家低調的公司躍上媒體版面，其實這家公司過去在王雪紅光環加持下，曾在短短9個月內暴漲20多倍，從5元衝上百元俱樂部。

全達過去股價曾衝破百元，但近年營運狀況不佳，引發市場人士覬覦。

▲全達過去股價曾衝破百元，但近年營運狀況不佳，引發市場人士覬覦。（圖／鏡週刊提供）

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位於新北市新店、成立於1997年的全達，對很多人來說或許很陌生，但全達的幕後大老闆可大有來頭。她就是「經營之神」台塑集團創辦人王永慶二房次女、有「股王製造機」之稱的宏達電董事長王雪紅。

其實，全達是王雪紅與夫婿陳文琦創立的威盛集團關係企業，董事長由陳文琦擔任，負責代理包括微軟、威盛、聯發科等全球知名大廠的電腦零組件、軟體、週邊設備及通訊設備。

在王雪紅光環加持下，2006年全達股價曾在短短9個月內暴漲20多倍，從5元衝上百元俱樂部，勇奪當年台股漲幅冠軍。2015年，全達更切入市場最夯的第三方支付市場，並引進大宇資訊、新浪網創辦人姜豐年等投資夥伴，為事業開啟第二春；2017年，凃俊光和姜豐年還進一步入股全達，2人不僅名列董事，「在他們牽線下，隔年還促成全達子公司藍新與智冠旗下金流公司整併。」市場人士透露。

但近年來全達營運狀況並不好，去年營收23.5億元、比前一年衰退超過35％，每股虧損0.09元，今年又碰上新冠肺炎疫情干擾，業績再度受創，上半年營收僅7.9億元，每股虧損達0.03元。沒想到一波未平、一波又起，近期市場傳出，「凃俊光等大股東發動奇襲，將在9月下旬召開臨股會，並提前全面改選董監事，打算一舉拿下經營權。」知情人士透露。

一名市場人士分析，全達雖是王雪紅家族，「但全達近年營運下滑，每股淨值已低於10元，免不了受到外部勢力覬覦。」

面對市場派來襲，全達發言體系表示：「股東們依法行使權利，公司一切予以尊重。」並對本刊強調，「這次不是突襲，雙方過去有坐下來談過，但既然要改選，公司方也是有股份，就看結果如何。」據了解，目前公司派持有約3成股權，也提名了2席董事與2席獨董，力拚爭取過半席次。


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