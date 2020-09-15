女學生詭異沉默！師叫全班誦經　5人突尖叫痛哭…校方急提早放學

▲其實這不是大馬第一次發生類似事件。（示意圖／翻攝免費圖庫Pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

集體中邪？馬來西亞柔佛州居鑾一所中學發生學生集體歇斯底里事件，導致校方清空該年級所有班級，也提早放學；據了解，該校已不是第一次發生集體歇斯底里事件。對此，臨床心理學家認為，這種情況是患者們極度焦慮而產生的情況。

《星洲日報》報導，這起事發生在13日，當天上午10時，一名中六女同學發現其女性好友行為怪異，在上課時異常沉默，且將臉部向下靠在桌子上；該女同學第一時間通知執教中的英語男老師，老師立即指示學生們保持冷靜，並請全班同學一起朗誦可蘭經章節。

不料，該行為怪異的女學生開始大聲尖叫，同班的另外兩名女同學、另一班的兩名同學也開始尖叫痛哭，陷入集體歇斯底里情況。消息人士指出，由於發生怪異事件，所有中六班級已第一時間被清空，放學時間也提早至1時20分。據悉，該校已不是第一次發生集體歇斯底里事件。

▼事發後校方清空學生。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



其實這不是大馬第一次發生類似事件，哥打巴魯市彭加蘭（Pengkalan Chep）一所中學，2016年4月也傳出上百名師生集體中邪，校方緊急關閉校園，請巫師到學校驅魔；沒想到之後又有8人陷入失控情緒，還有同學疑似拍到幽靈的照片。

而檳城州北海（Butterworth）一間中學數十名學生2017年也發生疑集體「中邪」，輪流在課室內歇斯底里尖叫，引起一陣恐慌。

學生「集體中邪」事件，臨床心理學家認為，是患者們極度焦慮而產生的情況，心理輔導是最有效的解決方式；曾有校方找了很多巫師和法師作法，還是沒有見效，最後找了衛生局官員和心理學家輔導，情況才改善。

該名不願具名的心理學家表示，極度焦慮而產生的狀況，在醫學上是解離症（Dissociative Disorder）的一種，患者需要學會放鬆和管理自己的壓力，情況就會減緩。