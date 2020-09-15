「美中台」為何風波不斷？　港媒爆唯一結局：本周很關鍵

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

文／中評社

美國封殺華為新禁令將在9月15日生效，美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）訂9月17日至19日訪台主持“台美經濟與商業對話”，傳出將聚焦於供應鏈重組議題。距離美國11月3日大選不到2個月，川普陣營這些動作都是在打選戰，台灣想要的台美FTA或BTA都是遙遙無期的事，蔡政府短期內絕不可能換到想要的東西，卻可能在台海的動蕩中失去更多。此外，具兩岸關係指標性的海峽論壇也將在19日登場，本周將是很關鍵性的一周。

美國國務次卿地位僅次於國務卿、副國務卿，是國務院第三把手，凱克拉奇將是美國務院訪台最高層級，距離美國衛生部長阿扎（Alex Azar）8月9日率團訪台不到一個月，美國又有高階官員訪台，顯示川普選前不斷加碼“台灣牌”。美國以這些表態，換到可以對台灣予取予求，轉換成川普選舉利多，包括軍售任意喊價，阿扎前腳走台灣即宣佈開放含瘦肉精美豬和30月齡以上美牛，可預料凱克拉奇訪台也不會空手而返。這對美國軍工產業和農業都可轉換成選票，挹注選情吃緊的川普。

美國封殺華為的新禁令來得又快又猛，有英國研究機構估計，台灣、日本與南韓的華為供應商每年價值合計264億美元的零組件營收將會泡湯。台灣仰賴甚深的科技產業勢將受重傷。美國為安撫相關國家、企業，美國在台協會（AIT）日前與台灣官方、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會在台合辦“重組供應鏈論壇”，劃大餅強調要打造沒有中國的供應鏈，台灣一面倒相挺，日本就比較保留。美國次卿凱克拉奇此時訪台有部份應是要來收拾美國片面圍堵華為的殘局，並提前為北京不排除祭出新一波報復措施做因應。

其實只要稍有常識就可看出，美國最近這些動作都是極短線操作，目的只有一個，就是川普要贏！其他什麼都不重要。不到2個月就要投票了，白宮要的是選票，台灣要的是安全、國際地位與貿易合作，這兩件事很難對接，更何況有的美國也給不了。

就以美日FTA為例，日本前後就花了近10年時間鋪陳，蔡政府卻讓台灣民眾覺得彷彿開放瘦肉精美豬FTA就來了，其實根本不是這麼一回事。縱使川普選上也還要再經冗長的談判，況且白宮若換黨執政未來立馬豬羊變色，很多事都要從頭開始。在台灣積極爭取的國際空間方面，川普不斷退群，已退出TPP又與WHO交惡，台灣單邊押美國，美國又幫得上什麼忙？台灣醫界最近更憂心，現在全球都在搶新冠肺炎疫苗，台灣尚無自產能力，台灣雖將與全球新冠疫苗供應平台（COVAX）簽約，但COVAX已有165個國家加入，台灣與WHO關係不佳相當不利。

另有一點值得觀察，蔡政府10日晚上“國防部”、“外交部”相繼針對大陸軍機連幾天密集逼近台灣召開記者會，向國際發出台灣出現危機的訊號。蔡政府為何要做這個動作，是向國際求援？還是大內宣？如果是前者，現在唯一可能援台對抗中國的只有美國，美國對這些情報的掌握遠超過台灣，還需要台灣大動作開記者會告知？是不是其實美國對最近台海戰雲密佈，實際上能幫台灣的也有限，蔡政府才要加強大內宣，強調台灣全民要戰到最後一兵一卒。觀察這事可從美國大選角度來分析，川普軍售台灣幫軍工產業賺錢肯定是有選票，但如果最後弄到要美國子弟兵上戰場，大老遠跑到台海來打仗，對選情是利多？還是利空？答案應是呼之欲出。更別忘了，美國因新冠肺炎已死了快20萬人，這數字是美國在越戰死亡人數的三倍，最近美國一些大學都陸續傳出群聚感染，表示疫情並未受到控制。

儘管有不少政治觀察家分析，川普不排除以發動局部戰爭拉抬選情，但真是如此嗎？令人質疑。日前美國朝野紀念911事件19周年，哀悼罹難的近3千名平民百姓，加上新冠疫情衝擊近20萬家庭失去摯愛愁上加愁，哀傷的氛圍中看不到求戰會是美國社會的政治正確。

觀察美中台之間的搏弈，美中是真的硬碰硬，兩岸冷冰冰，美國對台灣則看到太多虛情假義做生意。台灣人喜歡看到繪有美國星條旗和老鷹標誌的官方專機停在松山軍用機場，高官來來去去的感覺，殊不知這要付出很大代價。