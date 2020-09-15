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回應「中國威脅捷克參院議長訪台」　德總理梅克爾：體制不同

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▲捷克參議院議長韋德齊離台，立法院長游錫堃送行。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊離台，立法院長游錫堃送行。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者林育立柏林14日專電

針對中國威脅捷克參院議長將為訪台付出代價，德國總理梅克爾沒有正面答覆，僅表示歐洲與中國的體制不同，對事情看法本來就不一樣。

歐盟與中國領導人14日召開視訊峰會，會後一名義大利記者問梅克爾（Angela Merkel）對中國威脅捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台有什麼看法。

梅克爾以歐盟輪值主席的身份回應時表示，歐洲與中國的政治體制不同，對事情看法本來就不一樣。歐洲的理想是多極世界，因此即使進展有限，仍尋求與中國對話，如此歐盟才能在世界上扮演一定角色。

14日的峰會原訂在德國萊比錫（Leipzig）舉行，歐盟27個成員國的領導人和中國國家主席習近平都將出席，不過受疫情影響改採視訊方式舉辦，雙方遲遲無法完成談判的投資協定是本次峰會的焦點。

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

▲梅克爾。（圖／路透）

梅克爾任德國總理近15年，幾乎年年都訪問中國，她首先指出，對中國不能存有幻想，要面對現實，中國經濟在過去15年來變得很強大，在高科技領域已經成了歐洲的競爭者。因此，歐洲向中國要求互惠很合理，尤其雙方市場進入的障礙必須公平。

梅克爾強調，歐洲與中國體制不同，因此雙邊的貿易和投資應該建立在互惠和公平競爭的原則，習近平在會上已對投資協定表明了清楚的政治意願，她因此認為年底前有機會完成談判。

至於敏感的香港、少數民族和人權等問題，梅克爾指出，習近平的角度跟歐洲不同，她對雙方誠實且開放的對話感到滿意。

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