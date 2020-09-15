美專家憂醫療系統崩潰：今年要打流感疫苗！防止和新冠同時大流行

▲新冠疫情延燒，影響對流感的預防進度。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎爆發至今全球已有2907萬人感染，92.5萬人死亡，美國艾莫瑞大學（Emory University）醫學院執行副院長德爾里歐（Carlos del Rio）和疫苗中心副主任奧倫絲坦（Walter Orenstein）表示，為避免新冠肺炎和流感同時大流行，今年應該確實接種流感疫苗。

根據《奧古斯塔紀事報》報導，上個流感季節約有1800萬至2600萬人感染，其中有2萬4000至6萬2000人因流感死亡，德爾里歐提到，接種疫苗不僅是為了自己，同時也在保護他人，「疫苗的有效性會隨年齡增長而降低，如果我和孩子都能免疫，對於我年邁的雙親是一層更好的防護，即使疫苗可能沒有在他們身上起作用，但至少他們接觸到的人是安全的。」

▲奧倫絲坦指出，雖然上個流感季的疫苗有效率僅38％，但遠比0%好得多。（圖／取自免費圖庫pixabay）



德爾里歐指出，如果同時讓流感和新冠肺炎大流行，會產生醫療系統難以負荷的龐大壓力，「我們可以做完全相同的事情，例如戴口罩、保持社交距離和經常洗手，隨著這些措施的持續進行，本季甚至可能不會出現流感。」