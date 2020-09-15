謝金河：任天堂逆勢創造奇蹟　將與Sony成為日本新經濟的領航企業！

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，任天堂到6月底止的半年業績，營收3581.06億日圓，比去年同期成長108.71%，淨利1064.82億日圓，比去年同期成長541.31%，這是一張十分漂亮的成績單。股價也從2萬7050日圓大漲到6萬1300日圓，漲幅高達126.6%，任天堂逆勢創造奇蹟，給了日本再生一盞明燈。

謝金河說，安倍卸下的首相職務，一如預期由原日本官房長官菅義偉接任，這位在令和開朝，手持「令和」昭示牌告的官房長官成為日本新首相，他會安倍內閣一般長長久久？或者是安倍前的短命內閣？外界正等著看。

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謝金河說，就在這個時候，日本遊戲業霸主任天堂也公布到6月底止的半年業績，交出一張十分漂亮的成績單，在日本經濟陷入衰退，第二季經濟成長率出現負27.8%的頹勢下，任天堂逆勢創造奇蹟，給了日本再生一盞明燈。

謝金河指出，任天堂是日本老牌遊戲公司，從掌上遊戲機Game Boy，體感遊戲機Wii，到混合式交換機Switch，在面對微軟，Sony嚴酷競爭，任天堂在社長古川俊太郎督軍下，這兩年從寶可夢劍，寶可夢盾到「集合吧！動物森林會」，一直引起市場廣大迴響，尤其是毛利率高的電子版下載，讓任天堂搖身變成訂閱服務的企業，今年毛利率從41.7%拉升至49%，最近宣布增產Switch3000萬台，這個顯著的成長幅度讓股價不斷走高，創下61300日圓新高，市值達7.8兆日圓，如果是在台灣，這會期僅次於台積電的第二大巿值企業。

「任天堂靠著創新，正帶引日本企業走向新的道路，也許在菅義偉時代，任天堂與Sony會成為日本新經濟的領航企業。台灣的旺宏電子跟著任天堂，也會有好運走！」謝金河文末如此寫道。