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呼籲重審一中政策！歐洲9大咖學者議員投書支持台灣

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▲▼歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（左）、德國前歐洲議會外交委員會主席布洛克（中）、歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（左）、德國前歐洲議會外交委員會主席布洛克（中）、歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。（合成圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電

9位重量級歐洲議員與專家今天聯合投書法國「世界報」，表示中國無視國際規則與價值，歐洲不應該再袖手旁觀，呼籲歐洲應重新思考一中政策，並加強支持受威脅的民主台灣。

聯合投書的法國議員與學者包含歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）、蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲議題專家高德蒙（François Godement）與歐洲議會人權小組委員會副主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）。

另外，德國前歐洲議會外交委員會主席布洛克（Elmar Brok）、歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、墨卡托中國研究中心（Merics）學者默爾（Hanns W. Maull）、德國前駐中國大使史丹澤（Volker Stanzel），以及立陶宛籍的歐洲議會阿富汗關係代表團團長奧什特列維丘斯（Petras Austrevicius）和前波蘭外長暨歐洲議會對美關係代表團團長席科斯基（Radoslaw Sikorski）都參與投書。

世界報（Le Monde）這篇投書寫道，過去幾年來，歐洲在台海問題上企圖維持人民自決原則、「一個中國」及「一國兩制」間的平衡，「然而中國近日的行徑卻傷害了歐洲的政策，政策應被重新檢視」。

投書指出，直到今日，歐洲對台立場就是4個字：「維持現況」。歐洲警告中國不要進行威嚇，但它也從未鼓勵台灣走向獨立；歐洲不太敢和台灣討論自由貿易協議，也不曾積極支持台灣參與任何國際組織，包括世界衛生組織（WHO）。

此外，在實際議題上，歐洲仍將台灣視為獨立的政治實體，從簽證到經濟貿易關係等議題，都是和中國分開處理的。

▲▼德國前駐中國大使史丹澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國前駐中國大使史丹澤。（圖／達志影像／美聯社）

議員與學者表示，如今這個現況遭到北京的傷害與破壞，其中有兩大關鍵。中國共產黨摧毀了對台政策的可信度。中國違背對香港一國兩制模式的承諾，香港人民不希望被共產黨治理，北京對此的回應卻是威嚇、控制和壓迫。

投書指出，如此一來，台灣與世界都能清楚看見，中國答應高度自治和權力分享的統一，其實並不是一個真摯的承諾；而台灣人民對一國兩制的揚棄，使總統蔡英文在一月的總統大選中獲得壓倒性的勝利。

議員和學者指出，另一個關鍵點則是兩岸透過必要諮商的和平統一，然而中國近年來卻不斷放話要用武力方式達到目的，這已引起歐盟關注。

投書寫道：「如今中國共產黨和發言人顯然都已偏離和平決議。中國共產黨認為自己是中國的化身，自行定義了疆土界線並擅自決定誰是中國人。他們訴求的正當性令人懷疑，甚至無視個人權利以及國際法。」

中國對台政策越來越緊迫，中國國家主席習近平在2019年新年演說談到兩岸統一問題時威脅「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

▲▼前波蘭外長暨歐洲議會對美關係代表團團長席科斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲前波蘭外長暨歐洲議會對美關係代表團團長席科斯基。（圖／達志影像／美聯社）

投書強調，「若歐洲繼續一個中國政策，很可能就會把台灣人民送到中國共產黨手中，放棄了我們捍衛民主社會自由價值的義務，並讓北京根本改變國際平衡」。

洛瓦索等人表示，歐洲不能視若罔聞，好像什麼都沒發生，繼續奉行一個中國政策。相反地，對歐洲來說，遵守國際規則和價值是無法被妥協的，北京應該要警惕這一點。

議員與學者在文中呼籲，歐洲應該要加強支持受威脅的民主台灣，包括與台灣相關政治人士展開對話；支持台灣加入或至少以觀察員身分參與世界衛生組織以及其他多邊組織；與台灣展開和平安全與穩定對話；加強供應鏈合作以減少對中國的依賴；鼓勵台灣中文媒體在歐洲衛星電視播放，以弱化中國在中文新聞上的獨占地位等。

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