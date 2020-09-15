0050一張10萬元太貴？　親民版「只要1/4價」就買得到！

圖文／鏡週刊

國內永續發展ETF陸續問世，成了後疫情時代下市場投資顯學。包括富邦公司治理、去年掛牌的元大臺灣ESG永續ETF，及日前上市的國泰永續高股息ETF，都是人氣標的。但相較0050，打著ESG（E：環境議題、S：社會責任、G：公司治理）旗幟的ETF，績效真的比較好嗎？

由於國泰永續高股息剛掛牌，沒有較長期資料可參考，至於其他3檔ETF皆歷經年初疫情衝擊，可看出下跌保護、及反彈衝刺能力。截至8月31日，今年來績效較好的是富邦公司治理、報酬率10.08%，元大台灣50則是9.48%列居第二，再來是元大臺灣ESG永續8.59%。

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對此，元大投信表示，因近年台積電表現一枝獨秀，對整體ETF績效貢獻良多，使得其在台灣50的投資比重高達48%；也因為如此，市場開始擔憂0050持股太過集中問題，但此現象仍符合ETF設計初衷、即完全反映台灣領軍標的表現。

而元大臺灣ESG永續則在指數設計上，限制了最大成分股權重，若單一標的超過30%，則會強制壓回、並將其餘權重依比例分散至其他成分股；只是當市場一枝獨秀時，績效也會相對緩和。重點是，在全球永續意識風潮下，該ETF除了追求整體市場成長外，更隱含持有永續企業的特性；且當0050突破百元大關後，目前僅26元的元大臺灣ESG永續ETF，也成了更親民的選擇。

整體來看，不論3個月、6個月或1年，元大臺灣ESG永續績效均些微落後；而富邦公司治理與元大台灣50獲利則在伯仲之間；以3年期來看，富邦公司治理報酬率甚至還更好，多少反映出投資時間越長、投資成本影響越大問題。



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