一坐上駕駛座就理智線斷裂？四個開車情境測出你的隱藏版駕駛性格

▲跟朋友開車出遊卻碰上一堆麻煩的路況，這時駕駛的KIMOJI可會決定乘客的EMOJI。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

突然就變得很易怒，只是路況有一點點不順，憤怒值就直線上升，更別說遇到馬路三寶，那可是像「發爐」一樣連旁人都無法澆熄的熊熊火焰，一不小心還會被燒到，讓車上的人戰戰兢兢，說話也不是、不說話也不是，原本開心出遊的氣氛都被破壞殆盡，開車出遊時駕駛的KIMOJI往往決定了乘客的EMOJI，不知道自己坐上駕駛座之後會不會變成「另一個人」？

不如先做個心理測驗，了解自己的隱藏版駕駛性格，如果是很容易燒起來的人，以後自己就知道駕駛還是換人當、乖乖當乘客比較好啦！

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▲新安東京海上產險的道路駕駛情境題，讓車主測出自己的隱藏版駕駛性格。（圖／新安東京海上產險提供）

面對馬路三寶奇招百百種⋯⋯遇到哪些「鳥事」會使你瞬間理智線斷掉，讓車內的乘客驚恐失措

一、明明開在速限內還頻頻被超車？

二、綠燈了前車還慢吞吞才起步？

三、乖乖排隊下交流道，後車卻意圖插隊？

四、車位難找，好不容易找到車位時，卻發現有勇者以肉身佔位？

想當個讓人放心的安全駕駛，除了要努力修身養性之外，保險絕對不能少，很多人保險買一堆，但你真的知道自己買了什麼嗎？當需要用到時，才發現沒買到最關鍵的那一項，那才真的太崩潰，保險絕對不是有買就好，先知道自己需要什麼，才能把錢花在對的地方。新安東京海上產險藉由趣味心理測驗，列出各種道路狀況，讓車主從四個情境題，找出最合適的保險商品。

▲點進網站測測自己的開車KIMOJI，還有機會將多樣好禮帶回家。（圖／翻攝自新安東京海上產險官網）

即日起～2020/11/30，點進新安東京海上產險測測自己的開車KIMOJI，完成測驗後不僅能馬上得知適合自己的保險商品組合，還能參加限量好禮三重抽！

第一重：做完心理測驗後留下資料，有機會將千元超商禮物卡帶回家，每月1名，另會在每月抽出3名200元超商禮物卡；

第二重：加入「新安Hen Car-Ins」LINE官方帳號，並完成預約投保登記，即可獲得刮刮樂機會、有機會抽中LINE Points或5枚防塵口罩；

第三重：直接投保汽車強制責任險＋汽車任意險之產品組合，每月再抽1名送出5,000元SOGO即享券。

今年是國旅大爆發的一年，全台各地都湧現滿滿人潮，從政府到民間也祭出各種旅遊補助，當然要趁機把台灣景點走遍！接下來中秋、國慶等連假將至，你準備好要跟親戚朋友一起開車出遊了嗎？餐廳、飯店都訂好了，心情準備好了、行李打包好了，但可別忘記保險也要買好再出發，密密麻麻的資訊先放一邊，心理測驗現在就做起來，讓你的行前準備更輕鬆。



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