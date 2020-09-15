瘋電影／麥肯齊金總理秘史　加拿大民風不適用亞洲

文／賴賴

瘋言瘋語：

對於加拿大的歷史完全不了解，但這位麥肯齊·金總理被歷史學家評選為最偉大的加拿大總理，為什麼加拿大人會如此對待曾經對國家有貢獻的先人不得而知，但是個人是非常不認同這種做法，這應該是屬於西方男生的幽默吧，惡搞文化的最高境界。

撇開消費已故總理不認同這件事情以外，對於電影的創意堪稱一絕，至少前無古人後無來者，把話劇式的表演方式加上意識形態的內容設計，沒有白話的嘲笑這位總理，光是總理競爭的考試和總理為了登上權勢最高地位放棄了真愛，也終身未娶，應該說其實他是個忠誠的人吧。

歷史上最詬病這位總理的部分是他對鬼神過度依賴，當一位成功的領導人，卻時常傳出用占卜或通靈方式與死者溝通，這些極其不科學的行事風格，應該屬於個人隱私，但被人發現就無限放大，其實也不知道真相是什麼，原則上不推薦這種電影，反正指名道姓的惡搞幽默，尤其是往者，超不認同啦，這不該訂在15歲以上觀賞，這應該要是18歲以上有成熟心智年齡才能觀賞，文化創作仍需要對社會有責任，這樣教壞小孩非常不妥，但也感謝因為這部電影認識了這位加拿大歷史上偉大的總理。

片 名：麥肯齊金總理秘史

英文片名：The Twentieth Century

類 型：喜劇

上映日期：2020-09-04

片 長：01時30分

導 演：馬修蘭金(Matthew Rankin)

演 員：丹貝爾恩(Dan Beirne) 、 凱薩琳聖羅蘭(Catherine St-Laurent) 、 薩麗安尼科米爾(Sarianne Cormier)

國 家：加拿大

語 言：英語

發行公司：天馬行空

劇情大綱

加拿大不過就是接二連三失敗的性高潮

出身多倫多的麥肯齊・金傳奇的一生。幼時神佛就不斷託夢給他的母親，小金金將來一定會成為總督的駙馬爺、百分之兩百篤定當上加拿大的新總理。不料在新總理選秀大賽中，他在「以尿簽名神鵰王」、「臨危不亂剪刀手」、「聞腋青年搔癢癢」項目中，都落居第二，即便在後來的「爆打寶寶爆豹王」 單元拔得頭籌，加上撒手鐧「每個人都可以得到未來總理致贈的楓糖胡桃冰淇淋（雙份的喔）」，依舊無法改變預賽結果。小金金坐等天上掉下來的機會，終於在「電音冰宮格鬥王」決賽裡揚起多倫多「憤怒」的緋紅旗幟，一舉消滅魁北克「溫柔」的邪惡勢力，以「失望」完成加拿大的統一大業。

電影角色姓名和部分設定根據加拿大史上最偉大總理麥肯齊・金的日記，但情節與日記毫無關聯，惡搞至上。本片堪稱加拿大版【射鵰英雄傳之東成西就】，你不須要知道東邪與西毒的恩怨情仇，但是你絕對可以樂在表哥歐陽鋒與真心人黃藥師的惡趣味之中！以超8和16mm攝影機拍攝，再帶入反串、3P、戀鞋癖、種族及縱慾等多項議題，疑真似假，揭開這位歡樂無法ㄉㄤV的總理秘史。

▲哈佛學歷的麥肯齊金總理，為了要成為總理經過眾多考驗，電影以惡搞手法諷刺。

▲老百姓是無知的。

▲麥肯齊金總理終身沒結婚，原來是因為這位護士。

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