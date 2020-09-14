　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國會下議院「堅持照常開議」　結果印度17議員確診新冠肺炎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度孟買防疫人員正在採集民眾檢體樣本。（圖／路透）

▲印度防疫人員正在採集民眾檢體樣本。（資料照／路透）

文／中央社記者康世人新德里1專電

在印度新冠肺炎疫情持續攀升及一些國會議員反對之下，國會下院今天仍然開議，但開議前強制對議員進行檢測，結果有17名國會議員感染新冠肺炎，其中有12人是執政黨議員。

此外，印度人報（The Hindu）報導，國會上院也有超過7名國會議員檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）呈現陽性。

印度國會下院今天開議，但為控制疫情不要在國會殿堂傳播開來，強制所有國會議員於昨天和今天接受檢測，結果有17名國會議員呈現陽性，感染新冠肺炎。

根據資深官員向印度人報透露，其中以執政的印度人民黨（BJP）最多，高達12人，青年、勞工與農人大會黨（YRS Congress）有2人感染，濕婆神軍（Shiv Sena ）、德拉維達進步聯盟（DMK）和國家民主黨（Rashtriya Loktantrik Party）各有1名國會議員感染新冠肺炎。

高舉印度教至上旗幟的印度人民黨，包括總理莫迪和北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）在內的政治人物，只要遇到與印度教有關的事務，大多無視防疫規定舉辦或出席大型集會，成為高危險群。

甚至還有印度人民黨西孟加拉省主席高許（Dilip Ghosh）9日在集會上向支持者宣稱「疫情已經結束了」，還要大家多吃牛糞、喝牛尿等摻雜印度教的民間迷信觀念，來對抗新冠肺炎。

此外，國會上院也有超過7名國會議員感染新冠肺炎，其中包括執政的印度人民黨和最大在野黨國大黨各有2人，特倫甘納民族黨（Telangana Rashtra Samithi）、小老百姓黨（Aam Aadmi Party）各有1名國會議員染上新冠肺炎。

由於印度疫情持續惡化，在印度各黨派討論國會開議時程時，就有許多國會議員反對現在開議，但因執政黨占有多數，仍決定從今天起開議，但已有包括國大黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandh）等多名政黨領袖表明，因疫情關係不會出席國會這個會期的會議。

與印度國會決定開議要議員出席不一樣，印度最高法院多數律師在擔心疫情下，都透過視訊出庭。印度時報（Times of India）報導，以新德里為例，有高達94%的高等法院律師選擇以視訊出庭；且新德里的7個地方法院律師到法庭出庭率僅為13%。

德里首席法官巴特爾（D N Patel）和其他資深法官12日也鑑於首都疫情惡化，就決定把實體法庭從5個減為3個。

截至今天中午的統計顯示，印度累計新冠肺炎病例達到485萬887例，死亡人數達到7萬9784人，是全球第二大重災區；若以印度每天新增7到9萬病例的速度來看，很快就會突破500萬例。

►理膚寶水限時快閃特賣！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
費玉清秘密協議不生！恆述法師揭「江蕙1關鍵」張媽媽不過關
武界壩放水「關鍵16分鐘」奪4命！　檢調全力追真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

找到「外星生命」跡象！　離地球最近…科學家：想不出別種可能

有望復活！美財長證實：川普本週審查甲骨文和TikTok交易

普丁政敵好轉可下床行走　法實驗室替德背書：是俄國投毒

國會下議院「堅持照常開議」　結果印度17議員確診新冠肺炎

美媒驚爆伊朗策劃「暗殺美國大使」　替蘇萊曼尼將軍報仇

突獲5.4億遺產！遠房親戚全家身亡...男子唯一繼承嚇呆：簡直像詐騙

座頭鯨誤入澳洲鱷魚河　專家擔心牠變美食指引回到正確遷徙路線

大馬醫師貼簡報徵女友　試用三個月根據表現給獎、生日有禮金

美西野火加劇　俄勒岡州一週燒毀兩年份土地面積

新確診激增「死亡料再攀升」　WHO：歐洲疫情10、11月更艱難

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

燒喔！熱燙拔罐+真火烤背部　體驗「火龍功」竟越燒越舒服

馬來貘發情肚皮掉出「第5隻黑腿」上下晃動...遊客：以為在大便！

萬盤普渡供品信眾30秒全掃光！　推擠狂撈＋拆桌...現場一片混戰

找到「外星生命」跡象！　離地球最近…科學家：想不出別種可能

有望復活！美財長證實：川普本週審查甲骨文和TikTok交易

普丁政敵好轉可下床行走　法實驗室替德背書：是俄國投毒

國會下議院「堅持照常開議」　結果印度17議員確診新冠肺炎

美媒驚爆伊朗策劃「暗殺美國大使」　替蘇萊曼尼將軍報仇

突獲5.4億遺產！遠房親戚全家身亡...男子唯一繼承嚇呆：簡直像詐騙

座頭鯨誤入澳洲鱷魚河　專家擔心牠變美食指引回到正確遷徙路線

大馬醫師貼簡報徵女友　試用三個月根據表現給獎、生日有禮金

美西野火加劇　俄勒岡州一週燒毀兩年份土地面積

新確診激增「死亡料再攀升」　WHO：歐洲疫情10、11月更艱難

選前加碼「台灣牌」！　港媒：美國極短線操作目的只有「這個」

找到「外星生命」跡象！　離地球最近…科學家：想不出別種可能

4星座好運爆棚！　TOP2處女「桃花朵朵開」年底前雙喜臨門

羅馬女網賽／謝淑薇遭比利時直落二　女單首輪出局續拼女雙

睽違15年！立法院啟動修憲　「18歲公民權」擬綁2022縣市長選舉

北市抽驗中秋食品3件不合格　高梁酒香腸、紫玉酥、紅毛丹上榜　

借宿柴看到好料使出「召喚術」　單手騰空直盯：不給我吃嗎？

國際熱門新聞

突獲5.4億遺產！男子嚇呆：像詐騙

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

愛妻哥幫買衛生棉　遭羞辱「爬回車上爆哭」

美媒：伊朗打算暗殺美國大使

美財長：川普本週審查甲骨文和TikTok交易

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

普丁政敵好轉　法替「投毒說」背書

堅持開議　結果印度17國會議員確診

幼稚爸苦等28年　成功報復兒子

谷歌前CEO曝美國科研被中國趕上原因

業者否定日網友濕毛巾蓋冷氣省電

62歲寡婦閃嫁28歲尪　新郎樂歪

座頭鯨誤入鱷魚河　專家擔心變美食

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

滿月男嬰腹部隆起！醫剖腹捧出完整嬰屍

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

錦榮被疫情困住「滯美半年」認定新女友

突獲5.4億遺產！男子嚇呆：像詐騙

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

江蕙1關鍵　費玉清媽媽不過關

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

蔡依林迎接40歲生日！慶生合體3音樂大咖

武界壩4死　倖存女緊急關閉臉書

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面