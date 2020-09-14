美媒驚爆伊朗策劃「暗殺美國大使」　替蘇萊曼尼將軍報仇

▲美國駐南非大使馬克斯。（圖／翻攝自Twitter／@USEmbassySA）



記者王致凱／綜合報導

美國媒體引述消息指，伊朗正策劃暗殺美國駐南非大使馬克斯（Lana Marks），以報復今年初在伊拉克遭美軍以無人機擊斃的伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。

美國新聞網站「政治網」（Politico）報導，有熟悉此事的美國官員表示，美國情報單位早在今年初就掌握到有對馬克斯不利的情資，而最近幾週這類威脅變得更加具體。美國情報機構認為，馬克斯只是德黑蘭當局考慮報復的幾名美國官員之一。

分析認為，如果伊朗確實打算暗殺美國官員，勢必將嚴重加劇華府與德黑蘭之間的緊張關係，並且給予川普政府一個報復伊朗的契機。對此，美國駐南非普勒托利亞（Pretoria）大使館並未發表任何評論。

美軍今年1月在伊拉克巴格達發動一次無人機空襲，擊斃伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）認定蘇萊曼尼為伊朗軍事行動的主要策劃者，將其比做伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。

美國國務院去年4月曾宣布，伊拉克戰爭期間共有608名美軍因伊朗介入而陣亡，而蘇萊曼尼就是負責執行擊殺美軍的伊朗軍隊負責人。根據美國政府數據，自2003年至2011年，在伊拉克死亡的美國人員中，有17％都與蘇萊曼尼有關。

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