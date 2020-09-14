突獲5.4億遺產！遠房親戚全家身亡...男子唯一繼承嚇呆：簡直像詐騙

▲男子對於這份天上掉下來的禮物，遲遲無法相信。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

加拿大一名男子日前突然接到國際電話，有名律師表示，由於遠房親戚因意外過世，而他的直系親屬也都已經不在人世，男子是唯一的繼承人，將可獲得高達1850萬美元（約5.4億新台幣）的遺產，這份天上掉下來的禮物，簡直就像是詐騙事件，讓男子遲遲無法相信。

根據《Ottawa Sun》報導，近來馬克·博諾科斯基被告知，住在美國的遠房叔叔過世了，律師表示可以幫忙處理繼承的相關文件，不過必須先支付一大筆費用，馬克聽完傻眼表示，「我完全不知道這位親戚的存在，當然也不知道他去世的消息」，不過當馬克聯繫存放遺產的銀行後，對方證實的確有這筆錢存在。

這讓馬克實在是震驚萬分，「這就像一場夢，雖然我的生活並不貧窮，但這對誰來說這都是一筆巨額財富，從來沒想到會發生這樣的事，我到現在都還沒適應」，不過由於申辦手續相當複雜，馬克目前尚未真的領到遺產，但他早已計畫好拿到錢後，要先去渡假好好放鬆一番。

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