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擺脫月光族！台新Richart推2子帳戶功能　理財從養肥小金庫開始

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▲▼存錢,零錢,撲滿,豬公。（圖／記者柯振中攝）

▲台新銀行Richart APP於今9月推出子帳戶功能，民眾可依生活費、儲蓄、投資等不同目的用途區隔帳戶。（示意圖／記者柯振中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台新銀行今（14）日表示，去年最多民眾許願希望新增的服務功能「子帳戶」，也就是透過一個帳戶就能滿足不同情境的資金管理需求，對此Richart APP於今年9月推出子帳戶功能，民眾可快速依據生活費、儲蓄、投資等不同目的用途區隔帳戶，最多可同時開立7個子帳戶，養成定期自動存款，以達成旅遊基金、買房頭期款等儲蓄目標。

台灣金融服務相當便利，民眾們常因為工作轉換、申辦信用卡或是為了方便進行理財投資而申請開立銀行帳戶，但要如何有效率的管理諸多的銀行帳戶，卻成為許多民眾的困擾，為解決該痛點，台新銀行在Richart APP推出子帳戶功能，每個子帳戶可自行命名，讓帳戶運用更直覺更靈活。

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台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart針對不同需求提供「萬用罐」和「零錢罐」兩種不同的子帳戶，以暢銷書《有錢人想的和你不一樣》作者提出的六個罐子理財法為例，民眾可輕鬆開立多個「萬用罐」，將每月收入依不同用途按比例分配運用，透過定期自動存款功能，幫助民眾有紀律的達成旅遊基金、買房頭期款等儲蓄目標。

如果是儲蓄新手，則建議可以嘗試「零錢罐」功能，結合存錢撲滿與養成遊戲概念，民眾可設定隨機將零錢存入，在不知不覺中逐步累積存款；為了降低花錢的誘惑，零錢罐的餘額會隱藏起來，但隨著金額成長可解鎖Richart故事，增加存錢的趣味性，讓沒有存錢習慣或是存錢力不從心的月光族也能無痛累積存款，需要花用的時候再打破罐子，讓存錢變得更有驚喜與成就感。

新上線的Richart子帳戶功能除了可靈活配置存款外，包國儀強調，只要符合條件，一樣能跟原Richart帳戶於限額內共享優惠利率，存錢可以很有感，而且每個子帳戶皆有獨立帳號，每人最多可同時開立7個子帳戶，讓理財更便利、財務更自由。

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