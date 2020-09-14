NVIDIA若成功收購Arm　TrendForce：美國將主導全球晶片產業發展

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者姚惠茹／台北報導

NVIDIA今（14）日宣布擬以400億美金收購全球矽智財龍頭Arm一案，TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，倘若NVIDIA成功收購軟銀旗下的Arm，美國將掌握x86與Arm兩大陣營的生態系統，在CPU領域建立起無可撼動的地位，無疑將加大美國對中國半導體發展的牽制力道。

拓墣產業研究院分析師姚嘉洋表示，收購案完成後，NVIDIA短期內的重心還是以資料中心與自駕車兩大領域為主，而在資料中心方面，NVIDIA過去一直是重要配角，但長年來資料中心一直被Intel的x86架構所壟斷，儘管Arm陣營近期在超級運算領域取得冠軍，但終究是宣誓大於實質意義，如今NVIDIA的GPU加上Arm的CPU架構，或許有機會一改資料中心的生態面貌。

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姚嘉洋指出，NVIDIA在自駕車的車用主要SoC領域不斷推陳出新，從先前的Parker、Xavier，再到Orin處理器，Arm的CPU IP皆扮演其重要角色，而Arm近年在車用CPU的發展，對於NVIDIA在車用SoC的發展也會有不少加分。

姚嘉洋說明，觀察近期各大晶片業者的收購策略或是發展上，頗有逐漸聚焦且收攏的態勢，若NVIDIA能成功收購Arm，等同智慧型手機兩大作業系統陣營Android與iOS皆在美國陣營掌握之中，而資料中心、自駕車領域乃至於國防航太等領域，美系晶片業者也是一口氣掌握所有話語權。

姚嘉洋補充，對中國大陸的科技產業而言，短期來看，勢必得更加依賴美系業者的技術輸出，拖慢中國大陸的晶片自主化進程，再加上EDA領域多半也是美系業者所掌握，綜觀來看，衝擊最大仍是中國大陸的晶片產業。

姚嘉洋分享，反觀對台灣IC設計產業的影響，NVIDIA一向與台系供應鏈保持友好關係，而Arm執全球矽智財供應商牛耳，如聯發科、瑞昱與聯詠等，皆十分倚重Arm的矽智財方案，然台系設計業者所聚焦領域多為智慧型手機、面板、網通、物聯網與電腦週邊等晶片產品，所以收購案在各國政府通過後，NVIDIA搶食台系IC設計業者的應用市場可能性較小。

姚嘉洋強調，然而該收購案仍然需要各國政府的同意方能執行，尤其在美國方面，各大晶片業者的態度將會有很大程度影響美國監管機關的判斷；中國大陸方面，基於中美貿易仍處於相當緊張的態勢，過去高通收購NXP一案在中國大陸不放行的情況下最後以失敗告終，倘若中國政府放行這次的收購案，無疑是加大美國對中國大陸半導體發展的牽制力道，不過中國大陸政府是否會基於加速國內半導體自給自足的需要，而有條件的同意此併購案，或許在美國大選後才會較為明朗。