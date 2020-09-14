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外資連9周提款台股煞不住　投資人選股可留意4族群

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▲▼台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股連續第9周外資淨流出，法人預期台股近期將持續面臨盤整，建議操作上仍以長期展望佳的龍頭股為宜。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股持續回檔修正，台股靠著強勢權值股撐腰，不僅周一早盤開紅，上周也勉強繳出0.3%漲幅，但外資提款浪潮卻止不住，面臨連續第9周外資淨流出，中信投信表示，市場情緒轉變主要有2大原因，預期台股近期將持續面臨盤整，建議操作上仍以長期展望佳的龍頭股為宜。

觀察新興亞股資金動向，中信投信表示，這二個月的資金外流，讓台股成為今年以來新興亞洲國家中，和南韓股市並肩，唯二外資淨流出仍破200億美元的市場，而越南走勢和台股相反，外資淨流入達1.7億美元，也讓越南攜手印度，成為亞洲新興國家中，唯二今年以來外資淨流入的國家。

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中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台灣總體經濟的表現，持續維持平穩，根據主計處統計，8月出口年增率成長8.3%，且金額創單月新高，雖然成長底氣仍在，且游資充裕，但上周台股成交量卻持續縮減，不僅三大法人縮手，融資餘額這散戶指標也呈現下降，意味台股近期將持續面臨盤整。

周俊宏認為，市場情緒的轉變，主要是受國際情勢的影響居多，一方面美國大選逼近，市場波動加劇，以及傳統上9月美股表現向來較為弱勢；另一方面，中美衝突持續升溫，美國總統川普雖然尚未對大陸半導體產業祭出進一步制裁，但大陸顯然已繃緊神經。

周俊宏建議，操作上仍以長期展望佳的龍頭股為宜，疫苗的研發進度雖一度激勵市場信心，但美國首席傳染病專家佛奇於上周公開表示，到2021年人類生活都將和現在一樣，不會有太大改變，代表遠端工作族群仍有機可乘。此外，綠能、汽車、蘋果供應鏈也是看好標的。

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