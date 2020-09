美駐中國大使爆卸職　彭博社證實：10月初離開北京

▲美國駐北京大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國駐中國大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)14日出然爆出離職,雖然中國大陸外交部發言人汪文斌指稱尚未收到通知,但美國駐華大使館已經貼出新聞稿聲明。隨後彭博社也引用此消息報導,指出布蘭斯塔德已於上周與川普通過電話確認此項決定,並將於10月初卸下職位。

據悉,布蘭斯塔德因與習近平相識,在2016年底受到川普提名,並和家人於2017年6月抵達中國出任駐華大使,在任期內達成了第一階段貿易協議,並攜手打擊「吩坦尼」(Fentanyl,類鴉片藥物)的走私案件,成功減少了源自於中國的吩坦尼流入美國。

美國駐華大使館表示,布蘭斯塔德將於十月初卸下其美國特使職位並離開北京,在過去的三年零三個月裡,代表美國總統和美國人民,讓他格外榮幸。在布蘭斯塔德任內,曾到訪中國26個省和自治區,若非新冠肺炎疫情影響,本可以遍訪所有的省份和自治區。

對此,美國總統川普和國務卿蓬佩奧都曾在Twitter上發文,感謝布蘭斯塔德作為美國大使為美國人民服務,以及肯定在任內為平衡美中關係所做出的貢獻。

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China.