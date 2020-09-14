國內3檔REITs遭狙擊清算　新光金盼「事不過三」採取2措施因應

▲新光金發言人暨資深副總徐順鋆（左）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

不動產投資信託基金（REITs）新光1號繼之前清算下市未果後，上周五再度舉行受益人大會，市場派以逾6成投票率通過增訂清算計畫等4項提案，新光金今（14）日表示，受益人大會出現多項瑕疵，且國內已有3檔REITs被清算，新光一號則被鎖定為第4檔，希望「事不過三」，積極與主管機關溝通，期盼能夠正視該議題。

新光金控發言人暨資深副總徐順鋆受訪時表示，首先是針對議案中的解除競業禁止部分，一家公司同時經營2個REITs，存有利益衝突時，須解除競業禁止，屬於重大決議，也就是要3分之2的受益人同意才算通過，但上周五受益人大會卻將此案包在一般選舉議案中，即使2分之1的人表決通過，不僅違反法令，明顯也有瑕疵。

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第二，徐順鋆指出，樂富資本有限公司持有晶華公寓大廈管理維護公司持有80%股權，依照法令規定，相關利害關係人應要迴避，不應參與新光1號的表決，但從上周議案通過公布結果來看，並沒有排除利害關係人投票表決。

第三，徐順鋆也提及，所有委外或採購事項，應是受託銀行的權責，應用多項條件來評估選商，怎麼能用受益人提案表決來更換受託單位，不符合採購流程，也不尊重公司治理，有違金融機構內稽內控規定。

徐順鋆說，2017年以前REITs並未設有績效報酬機制，因此新光一號並沒有該機制，但晶華公寓大廈管理維護公司是樂富一號的管理單位，設有績效報酬機制，擔憂同時經營兩個REITs，「容易造成新光一號投資人的權益受損」。

對此，徐順鋆提出2項因應措施，由於清算計畫須經主管機關許可，希望向主管機關表達公司立場，期許金融資產市場規模得以壯大，並非以短期資本利得一次性收益為主，這對國內市場是一種傷害，且市場派同一批人已把國內3檔REITs清算，新光一號則是被鎖定的第4檔，希望「事不過三」，否則將影響投資人權益。

另一項措施則是不排除採取法律行動，主張上周五受益人大會決議是無效的，希望各界不要漠視追求短期利益，而不顧其他人長期利益，他也強調，REITs如同永續的有價證券，且一般罕見經營績效好的公司會被清算，唯有公司經營不善才有可能被清算，以新光一號來說，配息率約3.5至3.8%，若遭到清算實在很不能接受。