藏壽司股票「20萬」爽抽中！大眼女主持節目上打開手機...秒嚇呆

▲藏壽司預計9月17日掛牌上櫃。（圖／藏壽司提供）



記者曾羿翔／綜合報導



連鎖迴轉壽司店「亞洲藏壽司」11日抽籤，興櫃股價當天收盤最高達292.5元，若以承銷價55元計算，抽到一張大約可賺20多萬元。幸運兒如今曝光，是TVBS《財經大白話》女主持人翟翾，本人也對此驚喜回應。「亞洲藏壽司」是日商集團中首家來台成立子公司，預計9月17日掛牌上櫃。

根據《引新聞》報導，翟翾當時在節目上拿起手機看股票APP，要看自己是否有抽中，沒想到發現幸運兒就是自己。據了解，同時上節目的財經專家還開玩笑要翟翾請客。翟翾對此則說，自己理財是冷靜型，沒抽中過股票，等撥券後再說，目前股票不打算賣也沒要當意外之財。她也開玩笑表示，「歡迎藏壽司找我代言」。

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▲財經節目女主持人翟翾。（圖／翻攝自翟翾IG）



「亞洲藏壽司」（2754），是日商集團中首家來台成立子公司，預計會在9月17日掛牌上櫃。目前也是在台店數最多的日系迴轉壽司店，全台有27家店，預計年底前將超過30家。董事長兼總經理西川健太郎就說，台灣市場預計在3年內可達50家，他們同時也規劃海外市場版圖，未來3年內開立海外首間店。

藏壽司「くら寿司」，是日本知名連鎖迴轉壽司專賣店，總部在日本大阪市，創立於1990年。截至2020年1月，日本國內已達451家門市，美國有24家門市。