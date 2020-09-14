三大名師推薦熱門潛力股！漲價題材股、業績爆發股...6檔報你知

▲三大名師推薦本周熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

華為禁令即將生效，受到美股整理態勢影響，台股於高檔區間震盪，整體資金輪動快，在市場不確定性高的環境下，投資人操作上也更加困難，因此，《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股，替投資人挖掘投資標的。

德信證券產業首席分析師林信富推薦

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中鋼（2002）

中鋼九月內銷鋼品盤價平均調幅1.49%，此為7月平均調漲1.87%、8月平均調漲3.7%後，第三個月調高內銷盤價。另外，鐵礦原料價格仍居高不下，亦顯見各國用鋼產業對市場信心回升。

晶技（3042）

晶技八月營收首破10億元大關，來到10.05億元創新高；法人估晶技第三季業績季增10%到15%，創31個季度高點，另外，法人估晶技今年業績有機會突破100億元，創歷年次高，每股純益可望超過4.3元，獲利衝歷史新高。

運達投顧洪任浚分析師推薦

良維（6290）

蘋果第二大線材供應商，年初三月買了大量的銅材，目前銅的市場漲幅已經高達40%，低價材料庫存效應配合蘋果即將發表新機8月營收重回成長走勢，，基本面出現否極泰來的趨勢，技術面維持在月均線之上，表現強於大盤許多，MACD維持正向發展成交量緩步增加，量價配合得宜突破前高後底部型態確立。

茂綸（6227）

日商Macnica集團旗下IC通路商，近年來逐步從通路商轉型為軟硬體服務整合方案供應商，並切入AI機器人、物聯網、自駕車等新產品應用，各國加速推動5G商用以及遠距辦公會議、線上教學等雲端服務市場快速成長，雲端運算及網路傳輸相關的解決方案出貨增加，帶動8月營收創下歷年同期新高，第二季累積獲利達到1.7元，超越去年全年表現，成長趨勢下股價仍處於低檔，月線上揚趨勢不變，強勢股買短線拉回時。



摩爾投顧郭哲榮投資長推薦

萬潤（6187）

台積電上週盤後公告將發行10億美元公司債，計畫用途為新建與擴建廠房跟設備，日前台積電總裁魏哲家表示，N4預計在2021年第4季正式試產，N3計劃2022下半年量產，台積電的半導體設備股票，在最近相繼輪動上漲，萬潤有持續買盤進入，有量價走揚的跡象。萬潤最新公告8月營收創22個月新高，下半年營收展望佳，續推薦個股萬潤。

義隆（2458）

義隆是螢幕觸控IC與筆電觸控板的最大市佔供應商。宏碁董事長陳俊聖日前表示，筆電客戶「照三餐」催貨，前所未見。義隆持續受惠疫情下的筆電出貨需求，加上Chromebook市場能見度可以看到明年上半，義隆基本面持續看好，八月業績15.23億元，月增3.9%，連六個月續創新高，累計前八月合併營收為87.34億元，年增51.6％。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。