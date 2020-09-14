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低檔買盤湧現！資金湧向中國股票型ETF

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▲▼陸股,A股,滬指,紅盤,大漲。（圖／視覺中國）

▲近週資金淨流入中國股票型ETF。（圖／視覺中國）

記者陳心怡／台北報導

美國國會刺激法案難產，川普再次提及美中脫鉤，並將中國最大半導體公司列入黑名單制裁，進一步推升美中緊繃關係，同時受疫苗研發雜音干擾及科技股漲多拉回，衝擊市場信心回落，拖累全球風險資產表現，近週資金淨流入以股票型ETF為主。

依據彭博資訊統計，截至2020/9/11過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入62.1億美元，其中主要流入中國股票型ETF，近週資金淨流入33.1億美元，其次流入全球及日本股票型ETF，近週資金分別淨流入16.1億、4.5億美元，歐洲股票型ETF近週淨流入1.3億美元，新興市場股票型ETF近週資金淨流入0.9億，而美國股票型ETF近週則轉為淨流出0.77億美元最多，亞太股票型ETF淨流出0.73億美元。

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富蘭克林證券投顧分析，全球股市連兩週下跌且走勢震盪加大，背後反映的是三月下旬低檔反彈以來累積偌大漲幅後的獲利調節、實屬技術面的良性調整，著眼多項指標顯示全球經濟仍在復甦軌道之上，加上第四季向屬傳統的消費旺季，有助延續風險性資產多頭行情，未來一周聚焦聯準會利率會議的政策前瞻指引，將牽動市場情緒及股債匯市表現，而蘋果新品發表牽動科技股投資信心，生技股併購活動回溫有助帶動股價表現。

富蘭克林證券投顧表示，歷史經驗顯示，十一月美國選舉前股市走勢較為波動，建議投資人可依照個人風險屬性調整資產配置，度過短線波動期，並可趁近期震盪擇優布局，掌握長線趨勢商機。進入傳統金九銀十中國消費旺季，加上十月中國共產黨將召開五中全會研究十四五規劃，政策出台利多可期，而放眼新興國家當中，東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐領先全球多數國家，亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上更具有舉足輕重地位，在消費升級、科技與數位化以及健康醫療等題材眾多，可列為新興股市的加碼首選。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，擁有獨特產品的公司更能夠承受藥物定價及回扣壓力，因為沒有替代藥品，因而能維持較高的定價，看好同類最優(best-in-class)、同類第一(first-in-class)或同類唯一(only-in-class)，以及藥品擁有龐大未滿足醫療需求，能夠為病患、醫生及支付方帶來臨床價值的生技公司。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，擺脫危機後，我們預期知識工作者及消費者在保持社交距離時所使用的新技術，至少有部分(若非大多數)將繼續採用，而在危機前積極推動數位轉型的企業正在從這些投資中獲益，而此一趨勢主要有利科技及通訊服務產業，也讓投資者願意給予獲利增加的企業溢價。

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關鍵字：

股票型ETF

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