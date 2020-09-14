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【黃寶慧】慧眼看天下／邊境開第一槍是危險訊號！？鄭繼文：中印已經退無可退！

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新聞節目中心／綜合報導

中印繼八月底在邊境班公錯湖南側發生衝突，9月8日，大陸解放軍再次指控印度軍隊非法越界，甚至「鳴槍威脅」解放軍邊防巡邏人員。但印度軍方則反控是解放軍試圖靠近「實際控制線」附近的印軍陣地，並對空鳴槍恫嚇印軍。亞太防務雜誌總編輯鄭繼文在《慧眼看天下》節目中分析，不論是誰先開火，中印邊境開了45年來第一槍就是一個危險的訊號。尤其是目前中印國內民族情緒、民粹主義高漲，都迫使中印雙方在邊界問題上退無可退。

外媒分析，開了第一槍以後，中印在不確定時間開戰的可能性正逐漸擴大。報導指出，在過去三個月時間，大陸解放軍對中印邊境對峙都低調以對。6月15日的加勒萬河谷流血衝突發生後，甚至沒有公布傷亡數字。但這次，解放軍西部戰區卻主動通報印度軍隊開槍的消息，說明事態已經到了危急、嚴重的地步。淡江大學財金系教授聶建中表示，假如真的是印度率先開了第一槍，意圖很明顯就是想讓美國幫忙撐腰。中印雙方若單純較量軍力，印度應該會輸。但在當前美中對抗的氣氛中，印度會有投機心態，認為現在與中國大陸開戰，美國或許會出手相幫，因此是「開第一槍」的最佳時機。但聶建中認為，中印政府高層並不樂見邊境部隊發生對峙、衝突。他表示，10日，印度外交部長蘇傑生和中國大陸外交部長王毅於莫斯科達成的五點共識中，最後一點「雙方應加快完成建立新的互信措施」就很值得令人玩味，其實就代表著中印雙方都不希望開打。

但據《南華早報》報導，解放軍中部戰區空軍，已經出動了轟-6H和轟-6K、還有運-20參加西藏高原的駐訓任務。而新德里方面則警告，若中方跨越邊境任何紅線就會加以報復！中印是否會在嚴冬來臨之前「速戰速決」？亞太防務雜誌總編輯鄭繼文表示，中印邊境地帶的海拔動輒3、4000公尺，冬季時，不用說打仗，就算只是對峙對士兵來說都是很大的負擔。而在這種偏遠地帶開戰，涉及的將不再只是武器裝備，最重要的反而是後勤補給。也就是開戰的那一方，有沒有良好的公路、鐵路、空運能力支撐作戰。到了冬天，雙方的空運都無法落實，補給自然無法抵達作戰前線。這也是為什麼許多媒體分析，中印如果要開戰，時間將會落在冬天前的這一兩個月。否則一旦進入冬季，中印就算真的想打，也沒得打了。

除了印度，中國大陸與澳洲的關係也陷入緊張。華裔澳籍主播成蕾，因涉嫌「危害中國國家安全的犯罪活動」在北京遭逮捕，另外澳洲兩名記者也在與大陸國安人員約談後，漏夜撤離大陸。中國大陸也因此遭外界質疑，是否有迫害外籍媒體人員的嫌疑。但大陸方面透過官媒環球時報和新華社反擊，澳洲才是「始作俑者」，控告澳洲的情報人員在今年6月時突擊搜查4名大陸駐澳洲記者的住所，甚至強行扣押電腦、手機，要求不得對外報導搜查情況，宛若「白色恐怖」。淡江大學財金系教授聶建中分析，中澳雙方關係的惡化，其實從2017年就已經開始。當時澳洲的ABC電視台曾報導中國大陸在澳洲竊取情資。隔年，澳洲再制定反滲透法針對大陸，引起北京嚴重不滿。但聶建中也表示，「有浪就一定有風」。中國大陸可能真的在澳洲設有情資單位，但這在全球是一種普遍的現象。突然被澳洲針對，中國大陸自然必須做出反擊。而現在澳洲積極表態要找到疫情起源國，就是再次往中國大陸的傷口上灑鹽。但造成雙方關係一去不回頭的「致命傷」還是澳洲封禁華為的5G科技。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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