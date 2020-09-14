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影／華為禁令倒數1天！分析師曝「3檔股」不怕抽單：股價表現令人振奮

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記者林妤柔／綜合報導

美國華為新禁令將於15日生效，分析師邱敏寬在節目《雲端最有錢》指出，不只華為影響，中國國家半導體狀況也不好，理論上，台灣電子股應該要跌下去，但今天卻轉強，「以今日股價表現來說，是令人非常振奮的一天！」

邱敏寬認為，華為抽單對三家公司影響不大，分別是台積電（2330）、聯電（2303）、穩懋（3105），基本面相當穩健。相對來說，受華為相關影響很高的有聯發科（2454）、立積（4968）、旺宏（2337）。

但邱敏寬表示，由於立積未來發射點是Wifi 6，會分成兩個波段，上下坡段同時走，會比Wifi 5快3倍左右，即使禁令快到了，今日攻上漲停板，暗示「柳暗花明又一村」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自雲端最有錢）

▲邱敏寬認為今日台股表現相當激勵人心。（圖／翻攝自雲端最有錢）

基本上，看族群主要是看大主角，好比聯發科、台積電等，但邱敏寬認為，像晶技（3042）、旺宏就是所謂的重要配角。旺宏理論上應該要不好，且最近中國國家半導體經營上很辛苦，中芯、紫光都遇到問題，對台廠應該不好，但以今日走勢來看，旺宏、華邦電（2344）、群聯（8299）目前來看是好的。

邱敏寬表示，今天的行情很重要，9月14日理論上股票應該要下去、未來沒得出貨，但今天台股電子股轉強，三角形收斂又到尾端，「今天以技術面、消息面來說，就今日股價表現來說，是令人非常振奮的一天。」他表示，目前來看，未來有基本面的公司都不貴，如果來到這地方，投資人若手中現金還高，可考慮做傳統型未來績優的電子股，應該會滿有機會。

▲▼ 。（圖／翻攝自雲端最有錢）

▲雲端最有錢節目的來賓認為，不管台股、美股，主力都會在這週做表態。（圖／翻攝自雲端最有錢）

股權奶爸黃毅夫則認為，台積電股價盤整兩個多月，八月份營收創新高，但大戶持股比例自六月一路下滑，散戶持續創新高，以籌碼面來說不太樂觀；聯發科一樣，大戶減少好幾個月，散戶卻一直升高，即使營收創歷史新高也無法改變這種狀況，「華為禁令是雙面刃，最害怕不確定性」，他表示，現在不確定因素太大，即使業績漂亮，大戶還是先跑再說。

黃毅夫表示，技術面收斂到此，不是一波下降，就是由底部準備轉強，「主力會在這週表態，不管台股、美股都一樣，所以可以多關注這週的狀況」。

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