越南大學生砸61萬手作真實「蝙蝠車」　真的能開上路！

▲電影《蝙蝠俠》中的蝙蝠車 Tumbler。（圖／翻攝自batman.fandom.com）

記者葉睿涵／綜合報導

蝙蝠俠與酷炫的蝙蝠車是許多男孩們的夢想，就連周杰倫也不惜花重金從外國訂製了一輛仿造的蝙蝠車。越南少年阮大中（Nguyen Dac Chung）耗費巨資，手工打造了一輛還原度極高，而且還可以上路行駛的蝙蝠車「Tumbler」，在網路上引起熱議。

據越南當地媒體Viet Times報導，阮大中是來自越南河內的建築系大學生，他也是蝙蝠俠的忠實粉絲。為了滿足夢想、復刻出與電影一樣的蝙蝠車，他從去年就開始著手設計，並以全手工打造這一輛真實版「Tumbler」。歷經10個月，這輛斥資2.17萬美元（約新台幣61萬元）的自製「Tumbler」終於面世。看到手工「Tumbler」還能上路行駛，網友們紛紛感嘆阮大中實在太帥了。

▲▼阮大中的自製真實版Tumbler。（圖／翻攝自Facebook／Architects Đắc）

這輛自製的蝙蝠車有著400cc的四缸發動機，最高時速可達100公里，懸架系統包括4個前避震器和2個後避震器，而汽車的擾流板可以通過氣動系統進行徹底調節。此外，它的車身共3.6米長，2.3米寬，帥氣的外形也完美復刻了電影中的未來感，還原度極高。蝙蝠車的內部也有可以容納兩個人的足夠空間。

《美國線上》引述阮大中的話指出，這是他企劃了3年的計劃，他在動手前使用了3D技術設計車輛，並從美、韓二國訂購輪胎和車輪，還安裝了一整套車輛控制系統、剎車系統和照明系統。不過，目前的計劃還未完成，他正著手處理車輛內部的設計。

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