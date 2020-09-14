越線「正面對撞」南韓高一生盜駕照租車　深夜狂飆釀3死

▲南韓5名高中生盜用假照租車，釀成3人死亡車禍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢/綜合報導

韓國全羅南道14日發生一起重大死亡車禍，5名男高中生無照駕駛著一台租賃車與對向車輛正面相撞，整起事故共造成3人死亡、4人受傷。目前警方正在調閱行車記錄器以釐清車禍發生原因，並確認是否有酒駕情事。

根據《朝鮮日報》報導，全羅南道木浦市13日深夜11時40分左右，5名高一男學生駕駛著現代SONATA轎車，越過道路中央的分向線，與對向行駛中的KIA K7轎車正面對撞。

整起事故導致5名高一男生中有2人死亡、3人重傷，對向遭撞轎車則是1死、1重傷，共計3人死亡、4人送醫治療中。

警方14日表示，這5名高中生盜用他人駕照租車，目前尚無法確認5個人中誰才是事故當時的駕駛者，正在透過採集血液來確認是否有酒駕情事，遭撞的K7轎車則是由代理司機駕駛，因此研判該車並非酒後駕駛。

目前警方正根據高中生等幾名當事人的陳述與行車紀錄器畫面，以調查是否確實有越過中央分向線等，車禍發生的詳細原因。

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