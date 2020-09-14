快訊／國內電價首度連五凍！每度平均電價維持2.6253元

▲經濟部今（14）日下午舉行電價費率審議會，決議十月起的國內電價新費率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（14）日下午舉行電價費率審議會，由於國際原油價格持續在低點徘徊、加以新冠肺炎疫情對民生造成衝擊，外界預期決議應會符合社會期待，國內電價可望連五凍。

經濟部今天召開109年第2次電價費率審議會審議109年下半年公用售電業電價費率，會中依據電價計算公式及調整機制，針對公用售電業各項成本資料及利潤之合理值進行討論與確認，依據電價公式、利潤上限為5%算出，台電合理利潤約在214億元，與須提撥的核能後端營運費用242億元相去不遠。

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曾文生指出，雖然上半年至今國際油價處於相對低檔，使台電公司燃料成本下降，然台電公司配合核能後端營運總費用重估後逐年足額提撥，使售電成本增加，且未來油價有緩慢上升趨勢，審議會考量電價穩定為優先，議決本次電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。

依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為1年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定平均電價調幅最高3%之限制。經濟部表示，燃料成本是影響電價的主要因素，雖然今年國際原油價格大降，但依美國能源資訊署(EIA)9月最新預估，2020年全年油價42美元/桶、2021年全年油價約50美元/桶，未來油價有緩慢上升趨勢。

另外，核能後端營運總費用重估後，總費用由97年預估之3,353億元增加至106年預估之4,729億元，須自109年起至114年逐年足額提撥，故109年提撥107年至109年共242億元。

在考慮上述影響電價成本之因素下，並綜合考量穩定物價政策及台電公司穩健經營，宜維持電價穩定，故審議會議決本次電價不調整，台電公司109年倘盈餘超出合理利潤時，超出部分將納入電價穩定準備。

台電表示，國內電價一年兩調，但從2018年10月起未曾調整，包含今年十月在內，等於連續五次不調整。每度平均電價維持2.6253元。另外，值得注意的是，電價公式保障台電合理利潤為3%至5%，若台電為累虧待補，利潤上限為5%。