苦等28年！老爸用這張卡片向他復仇成功　兒感嘆：報應啊…

Fair play to my dad sending me the sarky card I made for his 42nd birthday, astonishing commitment to karmic justice pic.twitter.com/1JdzUskGco — Rob Witts is staying home (@robwitts) September 10, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子近來歡度42歲生日，收到父親的生日賀卡意外發現，那張卡片竟然是自己28年前送給對方的，只見卡片上面寫著，「嘿！大家他已經42歲囉，不過當然沒人會在意的吧？」，沒想到童年不懂事開的玩笑，如今報復到自己，讓他好氣又好笑。

男子維茲(Rob Witts)11日在推特上發文表示，爸爸等了28年，終於在他的42歲生日報復成功，原來他14歲時曾特別製作手寫卡片送給父親。圖片中可看到，卡片上面寫著，「嘿！大家，他已經42歲了！當然…沒有人會因此特別在意，對吧？老爸42歲生日快樂，兒子」，不過維茲收到的版本，老爸名字被改成他的名字，自己的署名則被改成老爸。

父親還特別在卡片上向維茲嗆聲，「我相信只要等得夠久，報應總有一天會來」，讓他感嘆自己遭到報應。貼文發表後獲得10萬多人按讚，上百網友留言表示，「這張卡片爸爸居然留了28年，真是太有心了」、「我可以想像你老爸每年都在摩拳擦掌，等待你42歲生日快點來的樣子」，維茲也開心回應，父親是一個好人，並且持續是他追隨的好榜樣。

▼男子42歲生日當天被老爸報復成功。（圖／翻攝自twitter／Rob Witts is staying home）