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剛領到獎金！新手IT男「想存股台積電」　一說同事全笑歪：笨蛋

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台積電,TSMC（圖／台積電提供）

▲台積電在全球晶圓代工市佔超過50%，預計明（2021）年將試產3奈米製程、2022年量產，儘管少了華為訂單，缺口有望靠蘋果、AMD、聯發科填補。（圖／台積電提供）

記者黃君瀚／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）近來股價在高檔徘徊，市值穩坐11兆元居美股排名前10大。近日就有科技業網友領到一筆獎金，股市新手的他經過理性的基本面分析，打算把錢全用來存股2330，沒想到才把計畫分享出來，只換來一陣訕笑，「同事說像笨蛋」！

網友11日晚間在PTT股票板（Stock）發文，提到人在IT（資訊科技）產業工作，最近公司發了一筆小獎金，金額不大也不小，不過買房或買車都是不夠的，於是想到可以投資股市，加上2個月前就有開始做功課，已經鎖定了一檔標的，「覺得台積電非常好」！

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他表示，台積電有技術又有錢，毛利率超過50%，每年配息穩定，雖然殖利率不高至少比定存好，加上是產業的龍頭股，綜合以上原因才設成存股目標。沒想到才把這想法和同事分享，卻被好幾個同事取笑是笨蛋，「沒有人存股挑台積電的！」

剛領到獎金！新手IT男「想存股台積電」（圖／翻攝PTT）

▲男網友PO圖表示有做功課、研究基本面才決定押寶台積電。（圖／翻攝PTT）

他十分疑惑，又回去查了好些資料，發現台積電營收數字很亮眼，這幾個月股價也從300多元一路漲到400多元，「如果公司不好應該也不會漲不是嗎？」「台積電真的不適合當存股標的嗎？」

文章貼出後，一派人覺得同事的擔心沒錯，「先釐清定存股的定義，穩定配息、穩定股價、高殖利率才是存股重點指標」、「台灣5大保險公司都沒有台積電，可見這支風險高」、「現在開始存要有被套2-3年的心理準備」、「只有指數能存股，存其他的都等著被當韭菜割啊。」

不過多數網友認為，台積電是不可多得的好公司，「我200（元）時候也笑過同事買來存的，現在人家笑我」、「真正有價值的好公司只要長期持有，絕對會給你好報酬」、「台積真的是目前唯一敢放長期的個股」、「存股你怕什麼？每月固定存不用管股價」、「等積積500時，換你笑他笨蛋」、「在台灣就可以特價買入美股市值前10的股票」、「你同事目光之短淺，有成長性有股息，為什麼不能存股？」

本站新聞〈台積電2奈米製程「證實落腳新竹」！確保產能高居全球第一〉報導，台積電每年投資超過100億美元，確保產能高居全球第一，大幅超越第二名公司3倍以上，而先進製程產能自2016年至2020年以年複合成長率28%的速度成長。目前台積電規劃5奈米及3奈米將於南科生產，而2奈米則落腳在新竹廠區，正取得土地中。

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