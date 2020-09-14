友嘉集團總裁朱志洋　接任台灣上市櫃公司協會理事長

▲友嘉集團總裁朱志洋接任台灣上市櫃公司協會理事長。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

台灣最大上市櫃企業家聯誼會－台灣上市櫃公司協會今（14）日舉行第二、三屆理事長交接典禮，由第二屆理事長，台達電子副總裁蔡榮騰，交棒給友嘉集團總裁朱志洋。

朱志洋表示，目前台灣上市櫃公司協會共有200家廠商會員數，總市值約占全台上巿櫃公司的20％，他上任後目標，是要在二年內將會員數衝到300位，每年並依不同主題，針對台灣上市櫃1,700家企業，選拔傑出企業家奬。另外，針對近年來女力意識逐漸崛起，在職場上女性企業家的參與程度逐漸提高，且紛紛在不同領域中嶄露頭角，協會也將舉辦「女力論壇」，從多方面探討女性的領導特質及分享成功經驗。

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朱志洋表示，他25年前卸任工商建研會理事長，現在重新再度擔任公協會理事長職務，台灣上市櫃協會是值得大家一起投入，一起建構台灣企業發展的平台及與國際企業合作平台。

另外，朱志洋在會後接受媒體採訪，被問及工具機未來產業景氣，他表示，台灣工具機產業韌性堅強，工具機產業從去年開始不好，今年加上疫情尚未趨緩，且中美貿易也還沒告一段落，因此未來成長空間不大，不過目前來看都挺得過去，台灣工具機表現在全球來說其實並不差。

對於友嘉集團布局，朱志洋表示，集團將持續擴大在台灣投資，另外也有意將集團旗下在台灣子公司整合起來，預計2024年在台掛牌上市。

台灣上市櫃公司協會第三屆副理事長，分別為大聯大投資控股董事長黃偉祥、福邦證券董事長林火燈、佳世達科技董事長陳其宏；常務監事為巨大集團董事長杜綉珍。常務理事則有緯創資通副董事長暨總經理黃柏漙、大成集團副總裁韓家寅、王道銀行董事長駱怡君，發起人為寶洲私募股權基金普通合夥人施明豪。