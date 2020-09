美國駐中大使辭職！11月大選前離開北京　蓬佩奧推特露玄機

▲ 美國駐北京大使布蘭斯塔德是川普上任總統後,首批任命的大使之一。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

在美中關係緊張之際,美國駐北京大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)外傳即將離職,目前知情人士已向美媒CNN證實這項消息,而稍早美國國務卿蓬佩奧也透過推特表示,感謝布蘭斯塔德3年多來的貢獻。據了解,他將會在11月美國大選之前離開北京。

綜合CNN、CBS報導,蓬佩奧(Mike Pompeo)並沒有說明布蘭斯塔德離職的原因,也沒有提到可能的接任人選。他提到,感謝布蘭斯塔德在過去3年多對美國人民的貢獻,「川普選擇布蘭斯塔德擔任大使,是基於過去數十年與中國打交道的經驗,是在這重要關係中代表美國政府、捍衛美國利益與理想的最佳人選。」

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China.