美國駐中大使辭職！11月大選前離開北京　蓬佩奧推特露玄機

▲ 美國駐北京大使布蘭斯塔德是川普上任總統後，首批任命的大使之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在美中關係緊張之際，美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）外傳即將離職，目前知情人士已向美媒CNN證實這項消息，而稍早美國國務卿蓬佩奧也透過推特表示，感謝布蘭斯塔德3年多來的貢獻。據了解，他將會在11月美國大選之前離開北京。

綜合CNN、CBS報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）並沒有說明布蘭斯塔德離職的原因，也沒有提到可能的接任人選。他提到，感謝布蘭斯塔德在過去3年多對美國人民的貢獻，「川普選擇布蘭斯塔德擔任大使，是基於過去數十年與中國打交道的經驗，是在這重要關係中代表美國政府、捍衛美國利益與理想的最佳人選。」

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020

布蘭斯塔德是川普首批任命的大使之一，當時也獲得北京政府的歡迎，中國外交部發言人陸慷也說，布蘭斯塔德是「中國人民的老朋友」。

儘管美國駐中大使人選撤換的原因現仍有待確認，但唯一可以確定的是，美中雙邊關係近年來變得極度不穩定，除了發起關稅貿易戰之外，針對華為祭出封殺措施，收緊在美工作的中國媒體記者簽證限制；與此同時，川普力拚連任的競選活動也正在火熱進行中，且把新冠肺炎疫情全球大流行歸咎於北京政府，並稱其為「中國病毒」（China virus）。

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