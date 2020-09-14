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座頭鯨誤入澳洲鱷魚河　專家擔心牠變美食指引回到正確遷徙路線

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▲澳洲發生罕見的座頭鯨誤入鱷魚河事件，引起當地高度關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲發生罕見的座頭鯨誤入鱷魚河事件，引起當地高度關注。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

澳洲一隻座頭鯨在遷徙的途中迷了路，誤入一處充滿鱷魚的河域，引起當地政府高度關注，試圖幫助座頭鯨找回正確的行進路線。

根據BBC報導，上週有遊客在澳洲的國家公園卡卡杜划船時，在東鱷魚河中發現了落單的鯨魚。當地的政府和專家得知消息後，都感到十分震驚，並積極找尋方法指引牠回到正確的遷徙路線。

當地的海洋生態學家帕爾默（Carole Palmer）表示，這是非常不尋常的現象，且過往從未發生，專家們不確定為什麼這隻鯨魚走錯了路。也很難去確認是否有其他的座頭鯨需要協助，因為河水實在太混濁了。

雖然這片河域住著許多鱷魚，但專家認為，正常情況下不會發生鯨魚和鱷魚的對抗行為，因為座頭鯨龐大的身軀能夠保護他們不被攻擊。

但帕爾默提到，如果座頭鯨被困在淺灣之中，在岸上擱淺，他很有可能變成鱷魚的食物，因為長達16公尺的座頭鯨，很難以人力移動，鱷魚在此時便可趁虛而入。

由於這頭座頭鯨還停在內陸20公里的地方，相關團隊計畫先封閉河道，禁止船隻進入。再使用附近船隻的嘈雜聲或座頭鯨的電話錄音吸引牠，藉此幫助牠游回出海口。

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