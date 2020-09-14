9成↑職業月薪<10萬！只有「這2種」可突破　網嘆：純底薪沒錯啊

▲原PO發現只有牙醫和醫師的月薪能突破10萬元大關。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

高薪的工作人人嚮往，不過就讀的科系不同、專業不同，領到的薪資自然有高有低。一名網友日前從1111人力銀行官網的「薪資公秤」上發現，台灣有高達9成以上職業的月薪都碰不到10萬元，基本上只有牙醫師或醫師才能破10萬元，因此他就好奇真實現況中，「能破十萬（元）的職業只有醫牙嗎？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「月薪能破十萬（元）的職業只有醫牙」為題發文，他先前查詢了1111人力銀行官網的「薪資公秤」平台，結果發現台灣竟有高達9成以上職業的月薪摸不到10萬元，像是工程師、會計師等這種被外界認為高薪的職業也不例外。

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▲▼牙醫師和醫師只要做滿一年，薪水就有100K。（圖／翻攝自1111人力銀行「薪資公秤」平台）

原PO表示，不管是工程師或會計師，大多都是靠著分紅或獎金才能勉強碰到10萬元，而平台的資料也顯示出，似乎只有醫師和牙醫師的月薪能夠在工作沒多久後就突破10萬元；因此他就好奇，以現實的狀況來說，「月薪真實能破十萬（元）的職業只有醫牙嗎？」

▲許多網友認為不能單看月薪。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友都留言回應，「若純底薪來說，沒錯」、「聯發科『中位數』兩百多萬（元）喔」、「牙醫超過喔，兼一下差很多」、「早餐店輕鬆月入10萬（元）也一堆」、「外商工程師」、「前幾家晶片公司每個人都破十萬（元）吧」、「金融業做到經理月薪應該也能破十萬（元）」、「竹科一堆都有啊」、「機師薪水比醫生還高」。

不過許多網友都認為不能單看月薪，「這年頭哪有人在看月薪」、「要問就問均薪」、「年薪平均下來有十萬（元）的很多」、「你應該換個方式問，什麼職業年收超過一百二十萬（元）」、「年薪120（萬元）以上的職業應該不罕見」。