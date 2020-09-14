　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前總統私生孫挖墳開棺要驗DNA　不爽被當透明人！家屬批：作秀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國第29任總統哈定（Warren G. Harding）、情婦布莉頓（Nan Britton）、私生女伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）與第一夫人佛羅倫斯（Florence Harding）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第29任總統哈定（Warren G. Harding）與私生女伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國第29任總統哈定（Warren G. Harding，1865–1923）今年迎來1920年競選100週年，贊助人預計將記念活動的場地升級，並興建一個新的總統博物館。布萊辛（James Blaesing）向法院請求將哈定的屍體挖出來，以科學鑑定自己就是哈定的孫子，並將他家族故事收錄在博物館裡。相關單位表示，若要開棺還得先解決許多問題。

據《美聯社》報導，前總統哈定1865年出生在俄亥俄州馬里恩市（Marion）附近，布萊辛的祖母布莉頓（Nan Britton）是哈定的情婦，因此布萊辛向當地法院申請開棺，以利用基因鑑定自己是哈定的孫子，並認為，應該讓「他的故事、他母親與祖母的故事，出現在這個小鎮的神聖大廳和博物館裡。」

▲▼美國第29任總統哈定（Warren G. Harding）、情婦布莉頓（Nan Britton）、私生女伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）與第一夫人佛羅倫斯（Florence Harding）。（圖／達志影像／美聯社）

▲總統哈定的情婦布莉頓（Nan Britton）與其女伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）。（圖／達志影像／美聯社）

哈定家族反對了布萊辛5月時提出的申請，不是因為他們不承認布萊辛的血統，而是因為2015年早已透過DNA鑑定證明，布萊辛的母親伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）就是祖母布莉頓與哈定所生的私生女，不需要另外再開棺檢驗。

哈定家族的成員表示，伊麗莎白已確認是哈定的女兒，因此將被新博物館承認。遺憾的是，即使哈定後代、歷史學家、傳記作家普遍也都承認布萊辛是前總統的孫子，「這對他來說卻是不夠的」，親戚們稱布萊辛這起訴訟是為了「引起注意」。

布萊辛2015年向《美聯社》透露，他很高興DNA檢測部門，向官方確認了母親與哈定的親屬關係，但5年後，他向《美聯社》改口，作為美國總統的女兒，伊麗莎白只能成為新博物館的一個腳註，沒有人聯繫布萊辛，要他提供母親生活的細節，甚至也沒有為即將到來的展覽提供照片。

▲▼美國第29任總統哈定（Warren G. Harding）、情婦布莉頓（Nan Britton）、私生女伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）與第一夫人佛羅倫斯（Florence Harding）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第29任總統哈定（Warren G. Harding）1921年在華盛頓為新的棒球賽季開球。（圖／達志影像／美聯社）

布萊辛說，希望能夠透過將哈定總統與自己DNA直接配對，來改變這種被忽視的情況，「從2015年到現在已經2020年了，沒有人來問過我任何一件事，我不屬於任何部分，什麼都沒有，我們沒有被看見，他們對待我們就像對待我的祖母一樣。」

負責管理哈定故居和紀念館的俄亥俄歷史聯繫公司（Ohio History Connection）對這起家庭糾紛不持任何立場，發言人比奇（Emmy Beach）表示，非營利組織承認2015年的DNA檢測結果是「事實」，也計劃在新博物館中展示哈定與布莉頓以及他們的女兒伊麗莎白的關係。

▲▼美國第29任總統哈定（Warren G. Harding）、情婦布莉頓（Nan Britton）、私生女伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）與第一夫人佛羅倫斯（Florence Harding）。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲美國第29任總統哈定的第一夫人佛羅倫斯（Florence Harding）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，俄亥俄州歷史聯繫公司告訴法庭，在破壞哈定紀念館的密封石棺之前，還須考慮其他問題，例如，這個地窖裡還有另一個石棺，裡面安放著第一夫人佛羅倫斯（Florence Harding）的遺體，對於開棺，她的親屬也應有發言權。

 ►理膚寶水溫泉舒緩噴液！修復肌膚超有感

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
汪小菲「酒吧摟長髮妹」互加微信被抓包！　深夜連發3文喊話大S
美E-2C預警機降落航母失敗！　撞到「掛導彈」戰鬥機
快訊／遭網友撻伐　公視台語台4聲明向樂天道歉
武界壩倖存女LINE求救曝光！　訊號差對話斷斷續續
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

贖罪日防疫　以色列實施3週全國性封鎖

加州野火奪33人命　低濕度強風吹釀「大規模死亡」隱憂

越線「正面對撞」南韓高一生盜駕照租車　深夜狂飆釀3死

前總統私生孫挖墳開棺要驗DNA　不爽被當透明人！家屬批：作秀

川普室內舉辦千人造勢活動　州長防疫禁令被無視：魯莽且自私

LIVE／「令和大叔」菅義偉將任日本首相　17：00發表談話

菅義偉接棒安倍！任官房長官「7年8個月」坦言：好幾次想辭職

苦等28年！老爸用這張卡片向他復仇成功　兒感嘆：報應啊…

【黃寶慧】慧眼看天下／邊境開第一槍是危險訊號！？鄭繼文：中印已經退無可退！

中企蒐集上萬印度個資！從總統到罪犯　用大數據進行「混合戰」

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

贖罪日防疫　以色列實施3週全國性封鎖

加州野火奪33人命　低濕度強風吹釀「大規模死亡」隱憂

越線「正面對撞」南韓高一生盜駕照租車　深夜狂飆釀3死

前總統私生孫挖墳開棺要驗DNA　不爽被當透明人！家屬批：作秀

川普室內舉辦千人造勢活動　州長防疫禁令被無視：魯莽且自私

LIVE／「令和大叔」菅義偉將任日本首相　17：00發表談話

菅義偉接棒安倍！任官房長官「7年8個月」坦言：好幾次想辭職

苦等28年！老爸用這張卡片向他復仇成功　兒感嘆：報應啊…

【黃寶慧】慧眼看天下／邊境開第一槍是危險訊號！？鄭繼文：中印已經退無可退！

中企蒐集上萬印度個資！從總統到罪犯　用大數據進行「混合戰」

眾貓首次「聞到刺蝟」像遇鬼！橘貓親密接觸完　驚呆吐小舌頭

國民黨前代理主席出席海峽論壇　總統府：慎思兩岸交流對等尊嚴

水桶打翻！3萌貓融成液體「流出來」　網聽「奶音合聲」全暴動

百年古厝成美公堂大玩裝置藝術　搶攻藝Fun券商機

圓山阿猴盃足球錦標賽9月22日12隊開戰　疫情影響改邀美國學校

贖罪日防疫　以色列實施3週全國性封鎖

善耕365／老貓咪的悲歌：從咪可思看貓咪長照的生命課

協會盃／前中信兄弟捕手逆轉滿貫砲　安永鮮物進4強

店家幸運轉盤有Bug！她驚「轉N次都同獎項」　網抓出真相：出老千

越南女主播捐肝救愛女！國際醫療開放前　北榮暖助3病患來台就醫

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

愛妻哥幫買衛生棉　遭羞辱「爬回車上爆哭」

即／菅義偉當選自民黨魁！將成新任日本首相

62歲寡婦閃嫁28歲尪　新郎樂歪

歐中峰會前夕　德大報：中國年代已結束

他包辦「頭獎+二等獎」　每年躺著爽領858萬

洛杉磯2警遭爆頭　川普痛罵槍手「畜生」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

全球單日30萬7930例創新高！3國「貢獻18萬」

他新婚15天自殺！嫩妻崩潰3樓跳下

稱新冠是「懲罰同性婚姻」　烏克蘭主教確診

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

病毒來自實驗室　疫苗未來恐無效

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

更多熱門

相關新聞

美駐中國大使傳換人　陸外交部回應

美駐中國大使傳換人　陸外交部回應

正值中美關係緊張之際，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）突然爆出離職，美國國務卿蓬佩奧還發文感謝他「作為美國大使為美國人民服務。」對此，中國大陸外交部發言人汪文斌14日僅說，有注意到美方發布的有關推特，但尚未收到正式通知。

港媒：美對中態度政經矛盾

港媒：美對中態度政經矛盾

路透：TikTok美國業務或落入科技企業甲骨文手

路透：TikTok美國業務或落入科技企業甲骨文手

快訊／TikTok拒絕微軟收購邀約！

快訊／TikTok拒絕微軟收購邀約！

台美經濟對話18日登場　凱克拉奇、沈榮津主持

台美經濟對話18日登場　凱克拉奇、沈榮津主持

關鍵字：

美國前總統哈定開棺挖墳親子鑑定Warren G. HardingHarding

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面