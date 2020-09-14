前總統私生孫挖墳開棺要驗DNA　不爽被當透明人！家屬批：作秀

▲美國第29任總統哈定（Warren G. Harding）與私生女伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國第29任總統哈定（Warren G. Harding，1865–1923）今年迎來1920年競選100週年，贊助人預計將記念活動的場地升級，並興建一個新的總統博物館。布萊辛（James Blaesing）向法院請求將哈定的屍體挖出來，以科學鑑定自己就是哈定的孫子，並將他家族故事收錄在博物館裡。相關單位表示，若要開棺還得先解決許多問題。

據《美聯社》報導，前總統哈定1865年出生在俄亥俄州馬里恩市（Marion）附近，布萊辛的祖母布莉頓（Nan Britton）是哈定的情婦，因此布萊辛向當地法院申請開棺，以利用基因鑑定自己是哈定的孫子，並認為，應該讓「他的故事、他母親與祖母的故事，出現在這個小鎮的神聖大廳和博物館裡。」

▲總統哈定的情婦布莉頓（Nan Britton）與其女伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）。（圖／達志影像／美聯社）

哈定家族反對了布萊辛5月時提出的申請，不是因為他們不承認布萊辛的血統，而是因為2015年早已透過DNA鑑定證明，布萊辛的母親伊麗莎白（Elizabeth Ann Blaesing）就是祖母布莉頓與哈定所生的私生女，不需要另外再開棺檢驗。

哈定家族的成員表示，伊麗莎白已確認是哈定的女兒，因此將被新博物館承認。遺憾的是，即使哈定後代、歷史學家、傳記作家普遍也都承認布萊辛是前總統的孫子，「這對他來說卻是不夠的」，親戚們稱布萊辛這起訴訟是為了「引起注意」。

布萊辛2015年向《美聯社》透露，他很高興DNA檢測部門，向官方確認了母親與哈定的親屬關係，但5年後，他向《美聯社》改口，作為美國總統的女兒，伊麗莎白只能成為新博物館的一個腳註，沒有人聯繫布萊辛，要他提供母親生活的細節，甚至也沒有為即將到來的展覽提供照片。

▲美國第29任總統哈定（Warren G. Harding）1921年在華盛頓為新的棒球賽季開球。（圖／達志影像／美聯社）

布萊辛說，希望能夠透過將哈定總統與自己DNA直接配對，來改變這種被忽視的情況，「從2015年到現在已經2020年了，沒有人來問過我任何一件事，我不屬於任何部分，什麼都沒有，我們沒有被看見，他們對待我們就像對待我的祖母一樣。」

負責管理哈定故居和紀念館的俄亥俄歷史聯繫公司（Ohio History Connection）對這起家庭糾紛不持任何立場，發言人比奇（Emmy Beach）表示，非營利組織承認2015年的DNA檢測結果是「事實」，也計劃在新博物館中展示哈定與布莉頓以及他們的女兒伊麗莎白的關係。

▲美國第29任總統哈定的第一夫人佛羅倫斯（Florence Harding）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，俄亥俄州歷史聯繫公司告訴法庭，在破壞哈定紀念館的密封石棺之前，還須考慮其他問題，例如，這個地窖裡還有另一個石棺，裡面安放著第一夫人佛羅倫斯（Florence Harding）的遺體，對於開棺，她的親屬也應有發言權。

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