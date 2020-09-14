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輝達斥資400億美元收購安謀　預計打造最先進AI超級電腦

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▲▼輝達（nVidia）執行長黃仁勳。（圖／業者提供）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／業者提供）

記者姚惠茹／台北報導

NVIDIA（輝達）與軟銀集團（SoftBank Group Corp.）今（14）日宣布達成一項最終協議，NVIDIA 將根據該協議斥資400億美元，從軟銀手中收購安謀（Arm Limited），預計該項交易將立即增加 NVIDIA的非GAAP毛利率和非GAAP每股盈餘。

NVIDIA表示，這項收購案將結合NVIDIA領先業界的AI運算平台與Arm的龐大產業生態系，開創AI時代首屈一指的運算公司，並在加速創新的同時，擴大規模進入大型且高成長的市場，而軟銀將繼續藉由在NVIDIA預計低於10%的持股比例，致力於落實Arm的長期成功。

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NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI是當代最強大的科技力量，掀起嶄新的運算浪潮，而在未來的幾年裡，運行AI的數兆部電腦將創造出全新的物聯網 (IoT)，其規模是現今人聯網的數千倍，整合NVIDIA與Arm的實力，將創造出一間在AI時代站穩腳步的企業。

黃仁勳指出，Simon Segars及其在Arm的團隊打造一間表現卓越的公司，幾乎為世界上所有技術市場做出貢獻，結合NVIDIA的AI運算能力與Arm CPU龐大的產業生態系，可以將運算能力從雲端運算、智慧型手機、個人電腦、自動駕駛車和機器人推向邊緣物聯網，把AI運算擴大到每一個角落。

黃仁勳分享，兩強聯手對NVIDIA與Arm兩家公司，以及客戶及整個產業來說，皆帶來莫大的助益，對於Arm的產業生態系而言，這次結合將大幅提升 Arm 的研發能力，同時運用NVIDIA引領全球的GPU和AI技術擴大其IP組合。

黃仁勳說明，Arm的總部仍會留在英國劍橋，並將擴大該地的運作規模，打造一處世界級的AI研究機構，以援助在醫療、生命科學、機器人、自動駕駛車和其他領域的發展，而為求吸引來自英國及全球各地的研究人員和科學家進行開創性的研究，NVIDIA將打造一部搭載Arm CPU、最先進的AI超級電腦，而Arm在劍橋的總部將成為全球一流的科技中心。

軟銀集團董事長暨執行長孫正義表示，NVIDIA是Arm完美的合作夥伴，打從收購Arm以來，一直信守承諾，在人員、技術與研發方面投入巨資，擴大公司的經營範圍並進入具有高成長潛力的嶄新領域，並與全球頂尖的科技創新企業攜手合作，為 Arm 開創出令人期待的嶄新發展機會。

Arm執行長Simon Segars表示，Arm與NVIDIA有著共同的願景和熱情，將無所不在的高效能運算技術用在解決世界上最為緊迫的問題上，包含從氣候變遷到醫療保健、從農業到教育等，並採用新的軟硬體和對研發提出長期承諾，方能實現此一願景。

NVIDIA指出，加入NVIDIA後的Arm將延續其開放授權模式，同時保持全球客戶中立性，而這也是該公司過去寫下亮眼成績的基礎，截止目前取得Arm授權的業者，已創下1800億個晶片的出貨量，而Arm的合作夥伴也將受益於兩家公司的產品，其中包括NVIDIA的眾多創新產品。

NVIDIA分享，軟銀與Arm將全力履行軟銀在2016年收購Arm時所做出的承諾，這些承諾預計將在2021年9月完成，而NVIDIA在完成本項交易後將保留Arm的公司名稱及強大的品牌形象，並且擴大其在劍橋總部的規模，讓Arm的智慧財產權將繼續在英國註冊。

NVIDIA說明，NVIDIA將運用Arm在英國的研發實力，在Arm的劍橋園區打造一處全新的全球AI研究中心，而NVIDIA將投資建設一部搭載Arm技術的最先進AI超級電腦、開發者培訓機構及新創育成中心，預計將吸引全球頂尖人才到此進行研究，並且為醫療、機器人和自動駕駛車等領域打造一個創新產業合作平台。

NVIDIA補充，根據已獲得NVIDIA、軟銀集團與Arm董事會批准的交易條款，NVIDIA將向軟銀支付總計215億美元的NVIDIA普通股與120億美元現金，其中包括簽約時應支付的20億美元，成交NVIDIA 發行的股票數量為4430萬股，金額以NVIDIA 普通股過去30個交易日的平均收盤價計算。

NVIDIA強調，NVIDIA還將向Arm員工發放15億美元的股票，並預計用資產負債表的現金為部分的現金交易提供資金，該交易不包括Arm的物聯網服務事業群，而這項擬議中的交易需符合慣例成交條件，包括取得英國、中國、歐盟和美國等監管機關的許可，並預計將在約18個月內完成此交易。

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