金與正推幼稚園「偉大教育」新課程　需花1小時學習金正恩童年

▲金與正據傳受託「統制國政」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

目前暫代金正恩黨務的金與正8月25日宣布，要為學齡前孩童的「偉大教育」課程帶來一點改變，已將新的課程內容分發給全國的學齡前教育機構，需要花費1小時來認識金日成、金正日和金正恩的童年，另外還要30分鐘來學習領導人童年時代的「革命性音樂」。

根據《每日朝鮮》的消息人士透露，「『偉大教育課程』的內容有所變化，以前每天只需要花30分鐘來學習金日成和金正日領導人的童年，現在要花到2倍的時間來學最高領導人（金正恩）的童年。改完的課程告訴兒童們，金正恩5歲就是一個聰明的孩子，且會『在遊艇上乘風破浪、會針對目標來學習、喜好閱讀』。」

北韓學齡前孩童如果進入幼稚園，通常會在早上9點到12點進行3個小時的課程，並且會留出一些時間給體育課、玩耍和學習朝鮮語字母。然而隨著新偉大教育的政令一出，其他時間勢必會有所衝突而被壓縮。

一些老師擔心，孩子們都快成為小學生了，父母會傾向於讓老師專注在教朝鮮語，而不是增加「偉大教育」。消息人士指出，「大多數窮人盡量不將孩子送進幼稚園，因為在那裡上學『壓力太大』。就算採用新的課程，這些父母對把孩子送到那裏的看法也不會改變，不會浪費時間去遠離應該學習的朝鮮語字母。」

教育行政人員開始思考，是否應該要介入學齡前教育，給予父母一些補助，好讓「偉大教育」能夠完整的實行，使得「革命行動」的學習課程能納入這些孩童們的教學中。儘管如此，有許多的家長仍然認為，自己在家裡教也許還更好。