LIVE／「令和大叔」菅義偉將任日本首相　17：00發表談話

記者王佩翊／編譯

日本自民黨新任黨魁14日正式出爐，由官房長官菅義偉以377票高票當選，將成為接任安倍晉三的第99屆新任日本首相。菅義偉14日下午6時於自民黨本部召開記者會，將針對未來黨內的經營方向與重點政策課題進行說明，《ETtoday新聞雲》將為您全程直播。

▲自民黨新任黨魁菅義偉。（圖／路透）



根據《日本放送協會》報導，官房長官菅義偉、自民黨前幹事長石破茂以及政調會長岸田文雄14日共同角逐自民黨新任黨魁，下午3時半開票結果出爐，由農家出身的菅義偉高票當選，正式成為自民黨新任黨魁，預計16日將被選為第99屆日本首相，正式接任首相一職。

菅義偉在宣布當選感言時表示，自己出身於秋田農家，沒有地緣背景也沒有血緣背景，就這樣進入了政壇，可以說是「從零開始」，未來他將會傾注自身的力量，為日本以及全國民效力。菅義偉也承諾，當選首相後，將會承接安倍晉三的志業，努力推動相關政策，並組成一個為人民服務的內閣。

日本歷任首相多出自於政治世家，然而71歲的菅義偉出生於秋田縣農家，身為家中長男，從小跟著父母務農，直到大學到東京闖蕩，才在學校前輩的介紹下成為眾議員小此木彥三郎的秘書，邁入政壇，此後更進入通商產業省工作，並於1996年首次當選眾議員，先後曾任自民黨副幹事長、國土交通大臣政務官、經濟產業大臣政務官、總務副大臣。安倍晉三2006年當選首相時，曾任命其擔任內閣總務大臣，2012年安倍二度執政，任命菅義偉為官房長官，菅義偉更成為有史以來任期最長的官房長官。

▲自民黨14日舉辦黨內總裁選舉，菅義偉投下神聖的一票。（圖／路透）



事實上，早在自民黨黨魁選舉前，黨內的7大派系中的細田派、麻生派、二階派、石原派以及竹下派的多數議員都已公開表態支持菅義偉，除此之外也有部分谷垣集團與無派系議員也公開支持菅義偉。

菅義偉作為一名資深的政治家，在永田町（日本官邸代稱）多年的經歷，對他產生了一定幫助。隨著安倍晉三打破日本首相在任天數的最長紀錄，從2012年起擔任官房長官的菅義偉也同樣打破該職位的最長在任紀錄。透過8年來輔佐安倍的經驗，菅義偉不但對「安倍經濟學」有著深刻的了解，在推動該經濟政策上也發揮了極大的作用。

然而個性木訥的菅義偉，一直以來都不是一名擁有「極大個人魅力」的政治家，他經常表現得很嚴肅，按部就班地在例行記者會上念著提前準備好的講稿，甚至在面對記者尖銳的提問時，仍表現得很生硬。然而2019年明仁天皇生前退位，菅義偉在全球直播的記者發布會上，舉著寫上「令和」二字的牌子，公布新年號，該畫面瞬間在網路上爆紅，菅義偉更因此獲得「令和大叔（令和おじさん）」的稱號。



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