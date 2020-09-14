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輝達砸重金買下安謀！分析師曝：對台積電受惠大

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▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲分析師認為輝達收購安謀，對台積電營收有正向成長。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳心怡／台北報導

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）同意以逾400億美元（約1.18兆台幣）的價格，收購日本軟銀集團（Softbank）旗下晶片設計廠安謀（ARM），創下半導體業界歷來最大的併購案。對此，分析師表示，此舉將會對台積電的營收有正向成長。

林睿閎分析師表示，2016年7月的時候軟銀宣布砸下重金買下安謀(ARM)，所謂的ARM晶片就是指ARM架構下所製造的晶片，而近來最大的商業新聞，就是蘋果捨棄Intel x86的架構，改成使用ARM架構的自製晶片，並且推出新款的ARM Mac，還稱性能會超越Intel的頂級處理器。

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林睿閎指出，輝達現在正式宣布以400億美元併購安謀，當初市場最擔心的就是，ARM處在一個中立的商業夥伴位置，由於輝達(NVIDIA)是一家晶片公司，要是被輝達併購之後，是不是ARM的架構設計未來會被輝達牽著鼻子走，那麼當初使用ARM架構的競爭對手是不是就要面臨找尋替代方案？

不過，林睿閎提到，安謀本身也表示「繼續運作原本開放授權的模式，一面保持全球客戶中立，這也向來該公司成功發展的基礎」，反過來看，輝達砸下重金才買下ARM，在全球市場下沒有必要搞封閉，把其他客戶擋在門外，因此未來還不會看到ARM架構對其他公司造成的負面影響(除了ARM競爭對手Intel)。

林睿閎提到，在ARM有機會再提升市占的情形下，受惠最大的台廠概念股還是台積電(2330)，由於台積電的競爭對手就是Intel，因此在ARM架構下的產品比例提升的話，將會對台積電的營收有正向成長。

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