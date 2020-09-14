川普怕了金正恩！突襲造訪南北韓邊境　出門前親吻訣別梅蘭妮亞

▲ 美國總統川普（左）與第一夫人梅蘭妮亞（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普去年6月造訪南北韓邊境非軍事區板門店，成為首位踏上北韓領土的現任美國總統。但美媒記者伍華德新書爆料，其實川普早在2017年就有意前往板門店，甚至還害怕有可能「回不來」，吻別第一夫人梅蘭妮亞，對著她說「我可能再也見不到妳」。

根據韓聯社取得的新書《憤怒》（Rage）摘要，川普2017年11月8日搭乘「海軍陸戰隊一號」（Marine One，美國總統直升機專機），打算突襲造訪板門店。時任駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Brooks）坦言，當時手中情報並未顯示北韓知道川普即將到訪板門店共同警備區。

川普向直升機上的人透露，「今天早上起床之後，我吻別了梅蘭妮雅，和她說，『我可能再也見不到妳』……如果美國總統發生了什麼事情，這將會成為我們國家最糟的事。」最終，當日天候不佳，川普這趟行程基於安全因素取消，同時也擔憂，這個決定這會讓他顯得軟弱。

事實上，在川普傾向到訪板門店的當年，北韓多次進行飛彈試射，並於9月進行史上威力最大的核試驗。據了解，北韓將近70%的軍事設施都設在非軍事區及其周邊，在南北韓軍事分界線兩側各有2公里寬的緩衝區。

川普與北韓領導人金正恩已分別於2018年及2019年舉辦2場正式峰會，但去年美國與北韓工作級別官員在瑞典會晤後，並未取得明顯進展，隨後平壤政府更宣布，除非美國撤回「反平壤政策」，否則將不再舉行會談，迄今雙方尚未恢復談話。

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