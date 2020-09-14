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快訊／武界壩意外究因　台電：將增設閘門操作的防呆機制

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▲武界水壩閘門無預警開啟造成4死慘劇，台電認為是傳輸電纜結緣體劣化所致。（圖／ETtoday資料照）

▲武界水壩閘門無預警開啟造成四死慘劇，台電認為是傳輸電纜結緣體劣化所致。（圖／ETtoday資料照）

記者林淑慧／台北報導

南投大觀電廠武界壩6號閘門昨(13)日異常開啟，造成下游栗栖溪河床露營民眾罹難事件，台電今天表示，已確認事故主因是6號閘門之閘門開啟線路絕緣不良，台電將會針對有相似線路設計的電廠展開檢查，對將增設閘門操作的防呆機制，並納入相關訓練。

台電表示，將加強各水力電廠值班同仁的危機應變能力。另外，在原汛期前後每半年的定檢頻率，也會增加檢查頻率，務必防止類似情形再度發生。

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台電表示，南投大觀電廠相關人員自昨日起除會同警方積極搜救，並趕赴埔里基督教醫院探視受傷民眾外，台電應變小組從昨日白天到今日凌晨漏夜調查事故原因，多次檢測閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱、機械驅動系統、可程式控制器及通訊系統等設備，經過相關人員多次測試，確認為6號閘門開啟線路絕緣不良，造成閘門異常開啟。

台電表示，昨日晚上9點30分，相關人員再度查驗開啟線路，發現量測到的數值低至20K歐姆，與白天量測有異，為求謹慎，相關人員再度於今日凌晨4點02分，與事故發生相近的時間點再次測量，所得數值為21 K歐姆，皆低於標準值，因此確認該電纜線絕緣不良，是造成閘門異常開啟的主要原因。

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