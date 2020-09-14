iPhone組裝廠鴻海、緯創、和碩　可望參與印度66億美元振興計畫

▲印度政府啟動振興計畫期望吸引蘋果iPhone供應商前往當地生產。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／綜合報導

蘋果iPhone組裝廠鴻海（2317）、緯創（3231）、和碩（4938）可望獲准參與印度規模66億美元的振興計畫，根據外媒報導，印度政府希望藉此來推動在地生產，並提升生產基地的多元化，期望將製造業帶到印度。

彭博引述知情人士表示，印度政府即將在9月16日舉辦內閣會議，預期會中將批准一項未來5年內引進手機生產，總投資額達1500億美元的計畫，而政府委員會批准的十幾家手機製造商中，蘋果的主要供應商鴻海已經提交兩個申請，還有緯創、和碩兩家公司。

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印度這項「生產激勵計畫」（Product-Linked Incentive，簡稱PLI），主要內容是為為吸引全球主要智慧手機在印度生產，其中除蘋果代工業者包辦其中4個之外，三星電子也獲得名額，至於中國大陸最大的手機製造商華為，以及替Oppo和Vivo代工的步步高集團全都缺席。

中美貿易戰緊張局勢加劇，印度期望透過全球品牌減少對中國大陸的依賴，規劃要在未來5年內推動電子製造業的發展，而振興計畫就是希望吸引蘋果iPhone製造商來到印度，因為當iPhone製造商轉移時，整個供應鏈生態系都會隨之而來，目標要讓印度成為手機製造業重要基地。

為了獲得獎勵，鴻海、緯創、和碩和三星都必須對單價1.5萬盧比（200美元）的產品，承諾明確的投資和生產目標，但印度本地手機業者不在此限，而印度科技部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）向媒體表示，蘋果iPhone的全球銷售佔37％、三星佔22％，希望藉此提升印度生產地位。