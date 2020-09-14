叔叔阿姨忘情秀恩愛！車內「伸進褲中」抓屁屁　網諷：演布袋戲？

▲叔叔阿姨在眾目睽睽之下大秀恩愛。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

「阿姨跟叔叔在幹嘛？」一名網友模擬年幼孩童的口吻這樣說道，他日前在車上目擊害羞一幕，一名中年大叔將手熟練伸進女子褲內，做出相當不雅的舉動，而女方也看似享受的上下蠕動，令旁人大傻眼。影片才PO出沒多久，立刻吸引4000多人前來朝聖，還有人直呼，「原來是大型布袋戲」、「找松鼠」。

這名網友在「爆廢公社二館」上表示，「大哥哥、大姊姊們可以告訴我阿姨跟叔叔在幹嘛？要幫他們叫救護車嗎？」影片顯示，穿著深藍色的中年男子忘情的將右手伸進女方褲內不停撫摸，左手則霸氣摟住對方，並不時以戴著口罩的臉部輕磨著女子耳朵，露出微妙表情。

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▲叔叔熟練的撫摸著阿姨的臀部。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

穿著藍紫色外套的女子則舒服的依偎在男方胸前，腰部和臀部隨著對方的溫柔撫摸不斷上下蠕動，就連腳也忍不住往前一伸，看起來相當享受，絲毫不在乎其他人的眼光，直接在大庭廣眾之下上演激情戲碼。

而影片PO出後，不少網友紛紛留言回應，「屁股好像真的很癢」、「大號快大出來了，用手指幫他擋著」、「噁，希望他手等等不會亂摸」、「不過是在抓蟯蟲，別緊張，要用健康的眼光看待」、「為什麼能在光天化日之下找大松鼠」、「在舒服中」、「阿姨痔瘡又犯了，叔叔在幫她塗藥」。

此外，也有網友根據影片場景推測，這個荒唐的舉動應該不是發生在台灣，不過無論如何，在公共場合大方秀恩愛，實在不甚妥當。