新竹男駕車心痛直衝警所「快點救我」　警緊急送醫救一命

▲林姓男子手撫胸部直衝派出所求救。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣49歲林姓男子13日傍晚獨自駕車行經桃園市龍潭區中豐路段，身體突然不適造成呼吸困難，在情況危急下隨即停車並下車衝進派出所求救，大喊「痛心贓疼快救我」，員警看見男子臉色蒼白雙手壓著胸口走進值班台，馬上趨前攙扶坐下休息，並迅速通知消防救護車到場緊急送醫診治後，目前已無大礙。

▲員警迅速連絡消防救護人員趕抵。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局高平派出所警員陳鵬翔昨日擔服值班勤務時，突見汽車直接駛至派出所大門口就停住，而駕駛隨即下車衝進派出所值班台，經陳員及所長盧冠仁趨前關心查看，發現有男子臉色蒼白，該名男子兩手顫抖壓著胸口激動的直喊：「我的心臟疼痛呼吸很困難；警察快點救我！」，員警擔心該男子身體狀況不佳易衍生危險，除先行安撫男子情緒外，另立即通報消防救護人員到場協助救治，經緊急送往國軍桃園總醫院就醫，及時挽回男子寶貴生命。

▲將林男送上救護車救治。（圖／龍潭警分局提供）

林姓男子事後表示，當天吃完午餐就發生身體過敏且感到極度不舒服，於是自己開著車欲到龍潭市區的診所就醫，經診治後就準備直接要去上班路途中，突然感到呼吸困難，正巧經過高平派出所，只好向員警求救，經警方聯繫渠家屬到場後，其家屬表示若不是警方及時處理，男子身體不適而呼吸困難，恐怕會造成生命危險，很感謝警方協助就醫與挽救男子之性命。

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