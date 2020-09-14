搭高鐵突被塞「一疊千元大鈔」！她說完：加油⋯秒下車

▲李永豐、吳念真搭高鐵被塞一疊千元鈔！民眾說完「紙風車加油」秒下車。（圖／翻攝自紙風車劇團）

記者林育綾／綜合報導

紙風車及綠光劇團受到疫情及火災雙重衝擊，目前仍以貸款和演出等方式重新站起來，雖曾經發聲明表示「暫不主動設立專戶勸募」，希望觀眾以買票進劇場方式支持；不過昨（13）日吳念真、李永豐搭高鐵時，鄰座一位女士突然塞了一疊「衛生紙包千元鈔」，說了「紙風車加油」就轉身下車，讓2人來不及反應和答謝。

紙風車劇團上半年遇到疫情衝擊，今年6月排練場又慘遭祝融吞噬，所有貴重佈景、道具、千萬燈光器具等全毀，不過很快打起精神面對一切。今（14）日劇團在臉書PO文，吳念真導演和李永豐執行長搭高鐵南下，鄰座一位女士臨下車時，遞過來一份用衛生紙包著的錢，說著「紙風車加油！」就在還來不及反應時，她就下車了。

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劇團表示，「真的很感謝那位女士，謝謝您對紙風車的支持，很抱歉速度快到無法好好的跟您致謝，您的心意我們收到了，我們會繼續堅持努力，帶給台灣孩子更多歡樂。」

▲李永豐、吳念真搭高鐵被塞一疊千元鈔！民眾說完「紙風車加油」秒下車。（圖／翻攝自紙風車劇團）



而PO文發表後，也有大批粉絲紛紛感動留言打氣，「加油，很感謝小孩的童年回憶裡有紙風車劇團演出的片段，感謝！」、「紙風車的演出真的很讚，帶給小孩子與大人的滿滿回憶，每場活動都充滿歡樂，紙風車劇場繼續加油喔！」「感謝紙風車的歡樂表演帶給小孩無限快樂！堅持不放棄的毅力帶給大人無限感動」

▲紙風車劇團時常帶給孩子寓教於樂的演出，日前演出《武松愛老虎》，將打虎情節變「救虎」。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團目前仍堅持不為火災設立專戶募款，期望觀眾以參與活動、進劇場看戲，或是申辦紙風車認同卡的方式給予鼓勵。不過先前吳念真、李永豐都透露，當時常接到善心人士電話表明要伸出援手，或是路上有民眾會塞錢鼓勵，他們對於這些善意都非常感激，也承諾一定會繼續努力。

吳念真曾說，「老人家苦一點沒關係，但要幫助（劇團）年輕人繼續做喜歡的事」，會堅持撐住劇團，不讓它倒下，甚至說「如果真的要我把房子拿去抵押也可以」。